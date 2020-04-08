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Окупанти підготували Джемілєву обвинувальний акт

Середа, 8 квітня 2020, 18:54
Окупанти підготували Джемілєву обвинувальний акт

Так зване правління слідчого комітету Росії в окупованому Криму підготувало лідеру кримськотатарського народу, народному депутату України Мустафі Джемілєву звинувачення в "незаконному перетині кордону ФР" і "незаконному поводженні зі зброєю".

Джерело: копія повідомлення СК про день пред'явлення обвинувачення, яку сам Джемілєв передав Українській правді

Деталі: Згідно з документом, відповідна кримінальна справа була порушена 11 серпня 2014 року.

Джемілєва звинувачують за ч.3 ст.322 КК РФ "Незаконне перетинання державного кордону Російської Федерації", ч.1 ст.222 "Незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, його основних частин, боєприпасів" і ч. 1 ст.224 "Недбале зберігання вогнепальної зброї, яке створило умови для його використання іншою особою, якщо це спричинило смерть людини або інші тяжкі наслідки".

Лідеру кримський татар запропонували надіслати замість себе адвоката в кримське відділення СК в Сімферополі, де йому 10 квітня пред'являть обвинувальний акт.

 

Передісторія:

  • Ще у 2016 році "суд" у Сімферополі заочно обрав щодо Джемілєва запобіжний захід у вигляді взяття під варту.
  • Слідчий і прокурор обгрунтовували це тим, що щодо Джемілєва порушено кримінальну справу за трьома статтями КК РФ, і "він переховується від слідства і суду, може чинити тиск на свідків, знищити докази, є громадянином іншої держави та не має постійного місця проживання на території Криму".

Українська правда

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Теми: КримДжемілєвРосіякримінал
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