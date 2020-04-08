Так зване правління слідчого комітету Росії в окупованому Криму підготувало лідеру кримськотатарського народу, народному депутату України Мустафі Джемілєву звинувачення в "незаконному перетині кордону ФР" і "незаконному поводженні зі зброєю".

Джерело: копія повідомлення СК про день пред'явлення обвинувачення, яку сам Джемілєв передав Українській правді

Деталі: Згідно з документом, відповідна кримінальна справа була порушена 11 серпня 2014 року.

Джемілєва звинувачують за ч.3 ст.322 КК РФ "Незаконне перетинання державного кордону Російської Федерації", ч.1 ст.222 "Незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, його основних частин, боєприпасів" і ч. 1 ст.224 "Недбале зберігання вогнепальної зброї, яке створило умови для його використання іншою особою, якщо це спричинило смерть людини або інші тяжкі наслідки".

Лідеру кримський татар запропонували надіслати замість себе адвоката в кримське відділення СК в Сімферополі, де йому 10 квітня пред'являть обвинувальний акт.

Передісторія: