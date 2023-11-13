Зеленський присвоїв звання Героя України лідеру кримських татар Джемілєву

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України лідеру кримськотатарського народу, народному депутату Мустафі Джемілєву та привітав його з 80-річчям.

Джерело: Зеленський, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров

Пряма мова Зеленського: "Сьогодні Мустафі Джемілєву виповнилося 80 років. Привітав його, подякував за захист свободи України й кримськотатарського народу та відзначив званням Героя України.

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Сильна, достойна, смілива людина. Життя, присвячене захисту волі народів. Побажав того, чого бажаємо ми всі: перемоги України та свободи для всіх частин нашої держави. І робимо все, щоб наблизити звільнення Криму".

Деталі: Також про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Довідково: Мустафа Джемілєв є політичним і громадським діячем кримськотатарського походження, головою Меджлісу кримських татар із 1991 по 2013 роки та колишнім радянським дисидентом. Через його протести та супротив депортації та заборону поверненню кримським татарам на свою батьківщину, Джемілєва неодноразово ув’язнювали в СРСР та піддавали тортурам.

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Із 2014 по 2019 року колишній голова Меджлісу обіймав посаду Уповноваженого Президента України у справах кримськотатарського народу. У 2015 році Джемілєв нагороджений орденом "Народний Герой України". У липні 2019 року обраний народним депутатом від партії "Європейська солідарність".

Джемілєв доклав чимало зусиль щодо дипломатичних перемовин із деокупації Криму, зокрема із турецькою владою, звільненню українських політв’язнів та боротьби за права людини в окупованому Криму. У 2022 році Джемілєва висунули як кандидата на здобуття Нобелівської премії миру.

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