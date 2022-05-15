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Активістів, вивезених у Крим, вдається рятувати завдяки корупції російських силовиків – Джемілєв

Денис КарловськийНеділя, 15 травня 2022, 22:10
мустафа джемілєв. фото: anadolu agency

Лідер кримськотатарського народу й народний депутат Мустафа Джемілєв розповів, що українських активівстів, яких силоміць вивозять в окупований Крим, вдається вивозити в Україну завдяки корупції російських силовиків.

Джерело: Джемілєв у прямому ефірі всеукраїнського телемарафону

Пряма мова Джемілєва: "Зараз стоїть питання, як би вивезти цих активістів. Ну, слава Богу, там трохи нас рятує традиційна російська корупція: нам вдається "викупити" деяких наших співгромадян.

Починається від 250 доларів і вище. Залежно від того, з ким домовлятися. Не з усіма це можна. Спочатку треба домовлятися, треба знати, хто там стоїть на посту. Не дуже проста операція.

Ну от мені вдалося, до прикладу, викупити 7 людей".

Деталі: Народний депутат пояснив, що російські окупанти викрадають українських активістів на захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей та вивозять в окупований Крим.

Певний час їх зазвичай тримають під арештом, а потім відправляють углиб Росії. Хоча, за словами Джемілєва, вже відомо про декілька випадків зникнення викрадених українців безвісти.

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Народний депутат пояснив, що російські спецслужби передали військовим командирам переліки українських громадян, яких потрібно вивезти. У цих переліках, окрім українських активістів, є кримські татари, які виїхали з Криму після 2014 року. 

Передісторія:

  • 12 травня російський суд присудив 5 кримським татарам 12-14 років ув’язнення в колонії суворого режиму.
  • Російські окупанти також намагаються імітувати підтримку війни Росії проти України з боку кримських татар, які мешкають на півострові.

Теми: ДжемілєвКримкримські татариФСБ
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