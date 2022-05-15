Активістів, вивезених у Крим, вдається рятувати завдяки корупції російських силовиків – Джемілєв

Лідер кримськотатарського народу й народний депутат Мустафа Джемілєв розповів, що українських активівстів, яких силоміць вивозять в окупований Крим, вдається вивозити в Україну завдяки корупції російських силовиків.

Джерело: Джемілєв у прямому ефірі всеукраїнського телемарафону

Пряма мова Джемілєва: "Зараз стоїть питання, як би вивезти цих активістів. Ну, слава Богу, там трохи нас рятує традиційна російська корупція: нам вдається "викупити" деяких наших співгромадян.

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Починається від 250 доларів і вище. Залежно від того, з ким домовлятися. Не з усіма це можна. Спочатку треба домовлятися, треба знати, хто там стоїть на посту. Не дуже проста операція.

Ну от мені вдалося, до прикладу, викупити 7 людей".

Деталі: Народний депутат пояснив, що російські окупанти викрадають українських активістів на захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей та вивозять в окупований Крим.

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Певний час їх зазвичай тримають під арештом, а потім відправляють углиб Росії. Хоча, за словами Джемілєва, вже відомо про декілька випадків зникнення викрадених українців безвісти.

Народний депутат пояснив, що російські спецслужби передали військовим командирам переліки українських громадян, яких потрібно вивезти. У цих переліках, окрім українських активістів, є кримські татари, які виїхали з Криму після 2014 року.

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