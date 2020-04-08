Дистанційний Великдень: освячені паски присилатимуть по пошті

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Середа, 8 квітня 2020, 20:30

З понеділка наступного тижня, 13 квітня, Укрпошта почне на замовлення безкоштовно доставляти в домівки українців освячені паски.

Джерело: телеграм-канал міністра інфраструктури Власдислава Криклія

Деталі: За його словами, замовити безкоштовну доставку великоднього хліба можна на сайті Укрпошти або через контакт-центр 0 800 300 545 до 12 квітня включно.

Листоноші чи кур'єри приноситимуть паски додому з 13 по 17 квітня в залежності від дати замовлення та населеного пункту.

Криклій розповів, що освяченням пасок займаються Православна церква України та Українська греко-католицька церкви.

Пряма мова: "Мав за честь звернутися до предстоятелів Православної Церкви України Блаженнішого Митрополита Епіфанія та Української греко-католицької церкви Блаженнішого Святослава за благословенням та освяченням пасхальних хлібів для всіх тих українців, хто дотримується заходів карантину і проведе Великдень вдома".

Українська правда


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