Коронавірус: за 6 днів заражень стало більше на 50%

2 квітня у всьому світі було зареєстровано 1 000 207 випадків зараження коронавірусом, 8 квітня їх кількість збільшилась до 1 500 830.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: У світі з 1 500 830 випадків захворювання 317 855 осіб одужала та 87 706 померло від ускладнень, спричинених хворобою.

Наразі у США зафіксували 402 923 випадки зараження, в Іспанії – 146 690, в Італії – 139 422, Франції – 110 070, Німеччині – 109 329, у Китаї – 82 809, Ірані – 64 586.

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Нагадаємо:

За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, станом на 10:00 8 квітня в Україні підтверджено 1668 випадків COVID-19.

25 березня кабінет міністрів продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.

Група вчених із лондонського Імперського коледжу дійшла висновку, що якби людство не вжило заходів, від коронавірусної хвороби Covid-19 могли б померти 40 мільйонів людей.

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