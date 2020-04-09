Коронавірус: за 6 днів заражень стало більше на 50%
2 квітня у всьому світі було зареєстровано 1 000 207 випадків зараження коронавірусом, 8 квітня їх кількість збільшилась до 1 500 830.
Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу
Деталі: У світі з 1 500 830 випадків захворювання 317 855 осіб одужала та 87 706 померло від ускладнень, спричинених хворобою.
Наразі у США зафіксували 402 923 випадки зараження, в Іспанії – 146 690, в Італії – 139 422, Франції – 110 070, Німеччині – 109 329, у Китаї – 82 809, Ірані – 64 586.
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Нагадаємо:
- За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, станом на 10:00 8 квітня в Україні підтверджено 1668 випадків COVID-19.
- 25 березня кабінет міністрів продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.
- Група вчених із лондонського Імперського коледжу дійшла висновку, що якби людство не вжило заходів, від коронавірусної хвороби Covid-19 могли б померти 40 мільйонів людей.
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