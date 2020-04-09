Намісник Іонинського монастиря у Києві захворів на COVID-19
Намісник Свято-Трооіцкого Іонинського монастиря, розташованого в ботсаду Києва, єпископ УПЦ МП Іона підхопив коронавірусну хворобу COVID-19 і перебуває під наглядом лікарів.
Джерело: Facebook-повідомлення Іони Черепанова
Пряма мова: "Друзі, ось і мене торкнулося світова пошесть. Після недільної служби на вулиці у мене піднялася температура, в понеділок вона дійшла до 38 і я вирішив про всяк випадок зробити тест. Вчора стало відомо, що він позитивний.
Зараз самопочуття в нормі, вранці було 36,7. Перебуваю у повній ізоляції. Служби в монастирі проходять своєю чергою, але без прихожан, адже ботсад закрито на карантин.
Де заразився – не знаю. За такої кількості контактів, як у мене, це не дивно...
Перебуваю під контролем лікарів, монастирські справи не полишаю, але займаюся ними в віддаленому режимі – по телефону, смс тощо".
Деталі: Єпископ попросив молитися за нього та за братію.
Цьому передувало:
- 5 квітня Києво-Печерська Лавра (УПЦ МП) повідомила, що до закінчення національного карантину звершуватиме богослужіння у закритому режимі. Уся братія разом із намісником митрополитом Павлом зробила тест на коронавірус.
- 6 квітня міський голова столиці Віталій Кличко повідомив, що у Києво-Печерській Лаврі зафіксували 4 випадки захворювання на COVID-19.