Намісник Іонинського монастиря у Києві захворів на COVID-19

Намісник Свято-Трооіцкого Іонинського монастиря, розташованого в ботсаду Києва, єпископ УПЦ МП Іона підхопив коронавірусну хворобу COVID-19 і перебуває під наглядом лікарів.

Джерело: Facebook-повідомлення Іони Черепанова

Пряма мова: "Друзі, ось і мене торкнулося світова пошесть. Після недільної служби на вулиці у мене піднялася температура, в понеділок вона дійшла до 38 і я вирішив про всяк випадок зробити тест. Вчора стало відомо, що він позитивний.

Зараз самопочуття в нормі, вранці було 36,7. Перебуваю у повній ізоляції. Служби в монастирі проходять своєю чергою, але без прихожан, адже ботсад закрито на карантин.

Де заразився – не знаю. За такої кількості контактів, як у мене, це не дивно...

Перебуваю під контролем лікарів, монастирські справи не полишаю, але займаюся ними в віддаленому режимі – по телефону, смс тощо".

Деталі: Єпископ попросив молитися за нього та за братію.

Цьому передувало: