Машина, яку дали головному санлікарю, врізалася в бусик журналістів у Миколаєві – ЗМІ

9 квітня автомобіль Volkswagen Passat, на якому по Миколаєву пересувається головний санітарний лікар Віктор Ляшко, врізався в мікроавтобус Renault Trafic, на якому приїхали журналісти.

Джерело: місцевий сайт НовостіN, коментар помічника Ляшка "Українській правді"

За словами очевидців, водій Volkswagen, здаючи назад, врізався в припаркований мікроавтобус.

У результаті ДТП ніхто не постраждав, обидва автомобілі отримали механічні пошкодження.

Відзначається, що Volkswagen Passat був наданий в розпорядження Ляшка Миколаївською облдержадміністрацією на час його перебування в Миколаєві.

Помічник Ляшка повідомила "Українській правді", що даний автомобіль не є машиною Ляшка, і під час ДТП головного санлікаря у ньому не було. А перевірка у Миколаєві проходить у штатному режимі.

На запитання, на чому наразі пересувається Ляшко, помічник не відповіла.

Що було раніше: Вранці 9 квітня в Миколаїв прибув головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, який планує розібратися, чому в Миколаївській області не зафіксовано жодного випадку коронавірусу.

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