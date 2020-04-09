Машина, яку дали головному санлікарю, врізалася в бусик журналістів у Миколаєві – ЗМІ

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Четвер, 9 квітня 2020, 13:26

9 квітня автомобіль Volkswagen Passat, на якому по Миколаєву пересувається головний санітарний лікар Віктор Ляшко, врізався в мікроавтобус Renault Trafic, на якому приїхали журналісти.

Джерело: місцевий сайт НовостіN, коментар помічника Ляшка "Українській правді"

За словами очевидців, водій Volkswagen, здаючи назад, врізався в припаркований мікроавтобус.

У результаті ДТП ніхто не постраждав, обидва автомобілі отримали механічні пошкодження. 

 

Відзначається, що Volkswagen Passat був наданий в розпорядження Ляшка Миколаївською облдержадміністрацією на час його перебування в Миколаєві.

Помічник Ляшка повідомила "Українській правді", що даний автомобіль не є машиною Ляшка, і під час ДТП головного санлікаря у ньому не було. А перевірка у Миколаєві проходить у штатному режимі.

На запитання, на чому наразі пересувається Ляшко, помічник не відповіла.

Що було раніше: Вранці 9 квітня в Миколаїв прибув головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, який планує розібратися, чому в Миколаївській області не зафіксовано жодного випадку коронавірусу.

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Передісторія:

  • Станом на ранок 9 квітня в Україні підтверджено 1892 випадків захворювання на COVID-19, протягом 8 квітня підтверджено 224 нових випадки. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 57 людей. 

  • Станом на ранок 9 квітня в Миколаївській області не зафіксовано жодного випадку коронавірусу.

Теми: Миколаївська область ДТП МОЗ


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