Лише 3% українців збираються йти у церкву на Великдень – офіс Зеленського
В Офісі президента Володимира Зеленського повідомили, що до 70% громадян України підтримують заходи карантину й лише 3% збираються відвідати церкву на Великдень.
Джерело: нарада за участі президента щодо боротьби з коронавірусом, Офіс президента
Дослівно: "До 70% громадян України підтримують заходи карантину й лише 3% збираються відвідати церкву".
Пряма мова Зеленського: "Це чудово, що українці такі відповідальні, і більшість громадян свідомі високих ризиків епідемії. Адже пік ще попереду. Тому треба зробити все можливе, щоб і 3% вірян не наражалися на небезпеку".
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