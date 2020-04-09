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Лише 3% українців збираються йти у церкву на Великдень – офіс Зеленського

Четвер, 9 квітня 2020, 14:17
Лише 3% українців збираються йти у церкву на Великдень – офіс Зеленського

В Офісі президента Володимира Зеленського повідомили, що до 70% громадян України підтримують заходи карантину й лише 3% збираються відвідати церкву на Великдень.

Джерело: нарада за участі президента щодо боротьби з коронавірусом, Офіс президента

Дослівно: "До 70% громадян України підтримують заходи карантину й лише 3% збираються відвідати церкву".

Пряма мова Зеленського: "Це чудово, що українці такі відповідальні, і більшість громадян свідомі високих ризиків епідемії. Адже пік ще попереду. Тому треба зробити все можливе, щоб і 3% вірян не наражалися на небезпеку".

Деталі: Повідомляється, що "Укрпошта" вже приймає замовлення на безкоштовну доставку освячених пасок.

За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, уже отримано кілька сотень замовлень, і постійно надходять нові.

На нараді повідомили, що до України прибуло ще три літаки з Китаю з вантажем спецзасобів для боротьби з коронавірусом. Ці медичні засоби розподілять не лише по опорних лікарнях, а й надійдуть у великі торговельні мережі.

Також вирішили проводити моніторинг наявності масок в аптечних мережах: "за відсутності у продажу цих елементарних засобів захисту будуть вжиті заходи адміністративного реагування".

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на зустрічі повідомив, що значно зросла кількість українців, які користуються засобами захисту. Так, 89% громадян відповіли ствердно на запитання, чи використовують вони засоби захисту, а 50% повідомили, що застосовують дезінфектори.

Читайте також: Великдень під час пандемії. Що готують церкви і президент

Нагадаємо:

  • Предстоятель ПЦУ Епіфаній домовився із президентом Володимиром Зеленським, що у зв’язку з карантином богослужіння у передвеликодні дні і на сам Великдень мають проходити віддалено, через трансляції.
  • Україна цього року Великдень святкує 19 квітня.
  • Глава УГКЦ повідомив, що церква на час карантину звільняє вірян від участі у недільних та святкових богослужіннях, обов’язку сповіді та причастя, а також закликав не приносити у цьому році до церкви великодні кошики.

Українська правда

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Теми: Зеленськийрелігіякарантинцерквакоронавірус
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