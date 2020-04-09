Лише 3% українців збираються йти у церкву на Великдень – офіс Зеленського
В Офісі президента Володимира Зеленського повідомили, що до 70% громадян України підтримують заходи карантину й лише 3% збираються відвідати церкву на Великдень.
Джерело: нарада за участі президента щодо боротьби з коронавірусом, Офіс президента
Дослівно: "До 70% громадян України підтримують заходи карантину й лише 3% збираються відвідати церкву".
Пряма мова Зеленського: "Це чудово, що українці такі відповідальні, і більшість громадян свідомі високих ризиків епідемії. Адже пік ще попереду. Тому треба зробити все можливе, щоб і 3% вірян не наражалися на небезпеку".
Деталі: Повідомляється, що "Укрпошта" вже приймає замовлення на безкоштовну доставку освячених пасок.
За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, уже отримано кілька сотень замовлень, і постійно надходять нові.
На нараді повідомили, що до України прибуло ще три літаки з Китаю з вантажем спецзасобів для боротьби з коронавірусом. Ці медичні засоби розподілять не лише по опорних лікарнях, а й надійдуть у великі торговельні мережі.
Також вирішили проводити моніторинг наявності масок в аптечних мережах: "за відсутності у продажу цих елементарних засобів захисту будуть вжиті заходи адміністративного реагування".
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на зустрічі повідомив, що значно зросла кількість українців, які користуються засобами захисту. Так, 89% громадян відповіли ствердно на запитання, чи використовують вони засоби захисту, а 50% повідомили, що застосовують дезінфектори.
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Нагадаємо:
- Предстоятель ПЦУ Епіфаній домовився із президентом Володимиром Зеленським, що у зв’язку з карантином богослужіння у передвеликодні дні і на сам Великдень мають проходити віддалено, через трансляції.
- Україна цього року Великдень святкує 19 квітня.
- Глава УГКЦ повідомив, що церква на час карантину звільняє вірян від участі у недільних та святкових богослужіннях, обов’язку сповіді та причастя, а також закликав не приносити у цьому році до церкви великодні кошики.