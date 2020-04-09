Лише 3% українців збираються йти у церкву на Великдень – офіс Зеленського

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Четвер, 9 квітня 2020, 14:17

В Офісі президента Володимира Зеленського повідомили, що до 70% громадян України підтримують заходи карантину й лише 3% збираються відвідати церкву на Великдень.

Джерело: нарада за участі президента щодо боротьби з коронавірусом, Офіс президента

Дослівно: "До 70% громадян України підтримують заходи карантину й лише 3% збираються відвідати церкву".

Пряма мова Зеленського: "Це чудово, що українці такі відповідальні, і більшість громадян свідомі високих ризиків епідемії. Адже пік ще попереду. Тому треба зробити все можливе, щоб і 3% вірян не наражалися на небезпеку".

Доповнюється….

Українська правда
Теми: Зеленський релігія карантин церква коронавірус


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