Ще двоє військових захворіли на COVID-19
9 квітня в Збройних Силах України зареєстровано ще 2 випадки коронавірусу.
Джерело: Командування Медичних сил Збройних Сил України у Facebook
Дослівно: "9 квітня в Збройних Силах України зареєстровано ще 2 випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19".
Деталі: Коронавірус виявили у військовослужбовця Васильківського гарнізону, який був напередодні госпіталізований з попереднім діагнозом "пневмонія". Наразі він перебуває у госпіталі та отримує симптоматичне лікування. Стан здоров’я військового задовільний.
Також коронавірус підтвердили у військовослужбовця однієї з військових частин Мелітополя, який з кінця березня перебував на самоізоляції після контакту з особами, у яких підтвердили COVID-19.
29 березня у чоловіка підвищилася температура. Швидкі тести, які зробили на початку квітня, показали негативний результат. Але 9 квітня ПЛР-тестування підтвердило діагноз коронавірус.
Стан здоров’я хворого задовільний. Він проходить лікування у домашніх умовах під наглядом медичної служби.
Військові, які з ними контактували, перебувають на самоізоляції.
Що було раніше: Станом на 7 квітня в Збройних силах було зареєстровано 4 випадки захворювання на COVID-19, одна людина померла.
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Передісторія:
- Станом на ранок 9 квітня в Україні підтверджено 1892 випадків захворювання на COVID-19, протягом 8 квітня підтверджено 224 нових випадки. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 57 людей.