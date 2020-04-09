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Ще двоє військових захворіли на COVID-19

Четвер, 9 квітня 2020, 14:33
Ще двоє військових захворіли на COVID-19

9 квітня в Збройних Силах України зареєстровано ще 2 випадки коронавірусу.

Джерело: Командування Медичних сил Збройних Сил України у Facebook

Дослівно: "9 квітня в Збройних Силах України зареєстровано ще 2 випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19".

Деталі: Коронавірус виявили у військовослужбовця Васильківського гарнізону, який був напередодні госпіталізований з попереднім діагнозом "пневмонія". Наразі він перебуває у госпіталі та отримує симптоматичне лікування. Стан здоров’я військового задовільний.

Також коронавірус підтвердили у військовослужбовця однієї з військових частин Мелітополя, який з кінця березня перебував на самоізоляції після контакту з особами, у яких підтвердили COVID-19.

29 березня у чоловіка підвищилася температура. Швидкі тести, які зробили на початку квітня, показали негативний результат. Але 9 квітня ПЛР-тестування підтвердило діагноз коронавірус.

Стан здоров’я хворого задовільний. Він проходить лікування у домашніх умовах під наглядом медичної служби.

Військові, які з ними контактували, перебувають на самоізоляції.  

Що було раніше: Станом на 7 квітня в Збройних силах було зареєстровано 4 випадки захворювання на COVID-19, одна людина померла. 

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі 

Передісторія:

 

Українська правда
Теми: коронавірусЗбройні сили
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