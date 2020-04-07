У ЗСУ перша смерть від COVID-19

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Вівторок, 7 квітня 2020, 11:31

У Збройних силах померла перші людина із підтвердженим діагнозом COVID-19.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил

Дослівно: "На 07.00 7 квітня в Збройних силах зареєстровано 4 випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS CoV 2, з них 1 летальний".

Деталі: Повідомляється, що померла жінка – працівниця ЗСУ однієї з військових частин з Івано-Франківської області.

З 20 березня вона знаходилася на амбулаторному лікуванні з діагнозом ГРЗ.

27 березня її стан погіршився і жінку госпіталізували до ЦРЛ м.Надвірна, 30 березні її перевели до реанімаційного відділення, а 6 квітня о 6.00 вона померла.

Діагноз COVID-19 у працівниці ЗСУ підтвердили ввечері 6 квітня.

Також повідомляється, що на ізоляції (в тому числі самоізоляція) у лавах ЗСУ перебуває 87 осіб. Водночас, у 18-ти військовослужбовців ізоляція закінчується у найближчі 3 доби.

Військові медики зазначають, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом.

У ЗСУ закликають дотримуватися правил карантину та особистої гігієни і не наражати себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.

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Передісторія: 

  • Станом на 2 квітня у ЗСУ виявили перший випадок захворювання на коронавірус - у лікарки Хмельницького військового госпіталю.
  • Згодом у ЗСУ повідомили про другий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 у військовослужбовця Київського гарнізону.
  • Про третій випадок стало відомо 4 квітня. 

Українська правда
Теми: Збройні сили Covid-2019 коронавірус


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