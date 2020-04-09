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Катер "Нікополь", який побував у російському полоні, спустили на воду

Четвер, 9 квітня 2020, 18:36
Катер Нікополь, який побував у російському полоні, спустили на воду

Український катер "Нікополь", який у листопаді 2018 року взяли в полон у Керченській протоці працівники російської ФСБ, спустили на воду після ремонту.

Джерело: пресслужба "Укроборонпрому"

Деталі: 9 квітня завершили ремонт та відновили боєздатність малого броньованого артилерійського катеру (МБАК) "Вишгород". Цей катер спустили на воду і найближчим часом він піде з акваторії заводу.

Також на Миколаївському суднобудівному заводі відновили боєздатність малого броньованого артилерійського катеру "Нікополь".

На обох катерах відремонтували зовнішню обшивку підводної частини, гвинто-рульові комплекси, протекторний захист, донно-бортову арматуру, суднові системи і обладнання, катери пофарбували.

Водночас, на "Нікополі" продовжується відновлення електросистем і електрообладнання, роботи планують завершити до кінця місяця.

 

Пряма мова директора заводу Валерія Калашнікова: "Ремонтні роботи на "Вишгороді" були закінчені навіть раніше запланованого, а на катері "Нікополь" вони теж на фінальній стадії, обидва катери спустили на воду одночасно".

 

Нагадаємо:

  • Катер "Нікополь" було захоплено росіянами в районі Керченської протоки під час походу з Одеси до Маріуполя у листопаді 2018 роки. За рік, у листопаді 2019 року, Росія повернула Україні  "Нікополь", разом із іншим броньованим катером "Бердянськ" та рейдовим буксиром "Яни Капу" . 
  • 20 листопада командувач Військово-морськими силами Ігор Воронченко розповів, що українські судна повертаються в Україну на буксирі, бо росіяни їх фактично "угробили".
  • Президент Володимир Зеленський після огляду повернених РФ суден повідомив, що на них не вистачає частини озброєння і обладнання, і заявив, що Україна вимагатиме від Росії повернути "все що там є".
  • Наприкінці лютого 2020 року "Нікополь" разом із "Вишгородом" зайшли на ремонт до Миколаївського суднобудівного заводу.

Читайте також: Війна у Керченській протоці: таран, штурмовики та захоплення українських кораблів 

Українська правда

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Теми: РосіяКерченська протока нападкорабліУкроборонпром
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