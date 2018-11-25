Що сталося

Нове протистояння на Азовському морі між українськими та російськими прикордонниками, яке завершилося тараном корабля ВМС України, використанням вертольотів та літаків, сталося в неділю.

О 7-й ранку два українських малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу" розпочали плановий перехід з Одеси до Маріуполя. Українські військові запевняють, що з метою забезпечення безпеки судноплавства" поінформували про цей намір заздалегідь "відповідно до міжнародних норм".

Проте їх зустріли чотири прикордонні кораблі РФ – катер типу "Соболь", ПСКР "Дон", катер типу "Мангуст", МПК "Суздалец".

Більш того – російський прикордонний корабель "Дон" пішов на таран українського рейдового буксиру. Пошкоджено головний двигун корабля, обшивку та леєрне огородження, втрачено рятувальний плотик. Серед екіпажу постраждалих немає.

Російський прикордонний корабель "Дон" протаранив український рейдовий буксир "Яни Капу" Фото ВМС України

Як повідомив постійний представник президента України в Криму Борис Бабін, "росіянами не просто було здіснено таран буксира ВМС, що призвело до втрати ним частини керованості, але й здійснено блокування всіх кораблів групи з тим, щоб вони не могли надати допомогу буксиру. Кораблі РФ всіляко провокували судна ВМС на відкриття вогню".



Пізніше стало відомо, що близько 4-ї ранку неділі судно "Бердянськ" повідомило береговий пост прикордонної служби ФСБ Росії про намір пройти через Керченську протоку.



Українські військові наполягають, що диспетчери російських портів Керч та Кавказ у неділю зранку не відповідали на виклики кораблів українських ВМС.



Через 10 хвилин було "зафіксовано переговори диспетчера порту Керч "БЕРЕГ-23" з МПК ЧФ РФ "Суздалець" щодо виявлення кораблів Військово-Морських Сил Збройних Сил України".



Об 11:30 неділі з порту Бердянськ, назустріч кораблям, які йшли з Одеси, висунулися два українських броньованих артилерійських судна класу Гюрза.

О 12:20 українські кораблі підійшли до Керченської протоки.

У відповідь росіяни перекрили прохід цивільних суден через протоку. Росіяни начебто побоювалися провокацій, оскільки "політичні заяви вже з'явилися в деяких ЗМІ".

Російські прикордонники також заявили, що українські кораблі начебто відключили всі засоби виявлення: "Їх не видно, в центр контролю руху суден інформацію вони не надають".

О 13.12 зафіксовано захід двох ударних вертольотів Збройних сил РФ Ка-52 на бойовий курс із захопленням на супроводження бортовими системами управління зброєю катерів Військово-Морських Сил ЗС України.

Пізніше для патрулювання були підняті кілька російських бойових літаків, які базуються на півострові.

Телеканал НТВ у своєму репортажі продемонстрував, що над Кримським мостом баражувала пара штурмовиків Су-25.

О 13.42 за інформацією Керчтрафікконтролю на проході мосту перекрито рух в обидві сторони начебто у зв’язку з посадкою на мілину танкера перед мостом зі сторони Азовського моря.

О 15.30 підконтрольне Кремлю видання "Вести Крым" повідомляє, що під Керченською мостом, перекритим для руху суден, пройшло кілька російських кораблів:

"Російські буксири "притягли" до Кримського мосту суховантаж. Розгорнули його поперек фарватеру, тим самим повністю перекривши рух будь-яких судів. На рейді стоять кілька кораблів ВМФ Росії. На кілька хвилин суховантаж прибрали, під мостом, у бік Азовського моря, пройшли катери берегової охорони Росії, і суховантаж знову перекрив фарватер. Акваторію моря і протоки патрулюють російські штурмовики СУ-25".

Cтаном на 18.00 українські кораблі очікують можливості перетнути Керченську протоку. Обстановка біля Керченської протоки - "складна й напружена", зараз важко спрогнозувати, скільки українським кораблям доведеться чекати.

В районі Керченського мосту перебувають вісім кораблів Росії – два судна Чорноморського флоту і шість катерів прикордонної служби ФСБ.

Командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко заявив про повну бойову готовність екіпажів українських кораблів: "Наші екіпажі бронекатерів знаходяться в бойовій готовності і готові до можливої висадки (російського – ред.) десанту".

Водночас він спростував заяви Росії про те, що цьому заважає російське судно, яке нібито сіло на мілину.

"Вони діють так, як діяли в 2014 році в бухті Донузлав у Криму, коли топили свої російські кораблі, і наші кораблі не могли пройти. Станом на зараз ні з правого, ні з лівого боку ми пройти не можемо", – порівняв адмірал.

Реакція Росії

У так званому "прикордонному управлінні ФСБ по Криму" заявили, що українські кораблі перетнули державний кордон Росії.

"Сьогодні вранці близько 7:00 за московським часом три кораблі Військово-морських сил України в порушення статей 19 і 21 Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права, що визначають право прибережної держави на забезпечення безпеки в морському просторі, перетнули державний кордон Російської Федерації, неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря Російської Федерації", - цитує російський "Інтерфакс" прес-службу окупаційного "управління".

Росіяни заявляють, що українські кораблі не подали заявку на прохід "встановленим порядком", тому кораблі не включені в графік проходу.

"Кораблі небезпечно маневрують, не підкоряються законним вимогам російської влади", – заявили російські прикордонники.

Реакція України

МЗС України розцінило агресивні дії Росії щодо кораблів ВМС ЗСУ як порушення норм Статуту ООН та Конвенції ООН з морського права.

"Провокативні дії з боку РФ в Чорному та Азовському морі перейшли межу і стали вже агресивними", – йдеться у заяві МЗС щодо збройної провокації Росії у Чорному та Азовському морі.

Кораблі РФ у порушення свободи навігації "неправомірно застосували силу" по відношенню до кораблів ВМС ЗС України.

"Ми розцінюємо такі агресивні дії як порушення норм Статуту ООН, Конвенції ООН з морського права. МЗС України здійснить всі належні заходи дипломатичного та міжнародно-правового реагування", – йдеться в заяві.

Також МЗС має намір невідкладно інформувати партнерів про агресивні дії Росії в Азовському морі.

"Такі дії несуть в собі загрозу безпеці всіх держав Чорноморського регіону, а отже вимагають чіткої реакції міжнародного співтовариства", – переконані в міністерстві.

У прес-службі ВМС УКраїни завили, що таран українського буксира підпадає під ознаки "акту агресії", описаному у резолюції ООН.

Що це означає

Азовське море та Керченська протока історично є внутрішніми водами України і Російської Федерації, що закріплено у відповідному договорі між державами від 2003 року.

Зокрема, згідно з статтею 2 договору про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, військові кораблі під прапором України або Росії, що експлуатуються в некомерційних цілях, користуються у внутрішніх водах свободою судноплавства.

Втім, з огляду на анексію Криму Росією, складно оцінювати ситуацію з точки зору міжнародного права взагалі, оскільки будь-які дії РФ, по факту є елементами зовнішньої агресії щодо України і апріорі незаконні.

Простіше кажучи, міжнародне право вже порушено 2014 року, тому зараз говорити про законність обмеження руху, затримки, а тим більше, нападів на українські судна з боку Росії, не доводиться.

Ситуацію можна розглядати виключно як елемент ескалації сухопутного збройного конфлікту на морі з боку Росії. Подібними діями Кремль намагається показати, хто на морі "хазяїн", провокуючи Київ до необдуманих кроків, які в подальшому слугуватимуть "спонуканням до відповіді" вже з боку Москви.

Чим це загрожує

Відкрита ескалація конфлікту як мінімум свідчить про те, що Росія намагається взяти Азовське море під повний контроль.

Але почнемо з грошей. Після спорудження керченського моста російські прикордонники без пояснень почали перевіряти усі кораблі, що виходять, або що заходять до українських портів. Ці перевірки можуть тривати не просто кілька годин, а кілька днів. А це означає серйозне здорожчання перевезення.

Від таких дивних дій серйозні економічні втрати несе не лише Україна, але й європейські судна, що заходять у наші порти.

Як повідомив УП міністр інфраструктури Володимир Омелян, з початку 2018 року спецслужби Росії затримали понад 200 суден, які прямували через Керченську протоку до портів Бердянська та Маріуполя. За оцінками Міністерства інфраструктури, кожен день простою коштує судовласникам 15-50 тисяч доларів.

Іншими словами, Росія створює невигідні й нечесні умови, що торгувати з портами в Азовського моря стає збитково, а тепер ще й небезпечно.

"Ми бачимо, що це робиться для того, щоб заблокувати порти України в Азовському морі, здійснити ескалацію напруги, не виключено, робити військову операцію, атаки на Маріуполь, де здійснюється експорт продукції чорної металургії, атаки на інші порти Азовського моря", - заявляв ще влітку президент Порошенко.

Про активізацію росіян в цьому районі свідчить, зокрема, виділення їхнім урядом в користування Міноборони РФ частину акваторії Таганрозької затоки Азовського моря, яка знаходиться у 1,5 милях від узбережжя поблизу російського міста Ейськ, що у 65 км від українського Маріуполя.

І нарешті про брязкання зброєю. Малоймовірно, що Росія піде на відкритий конфлікт і входження в Україну через море. Але це чітка серйозна спроба залякати та тримати українців у постійній напрузі.

Цілком ймовірно, що у виборчий період в Україні, який одразу наступить після Нового року, Росія активізує провокації з усіх фронтів, щоб сіяти хаос для розколу всередині країни.

Хто нас підтримує

Нинішня ситуація не виникла за один день. Уже кілька місяців дії Росії в Азовському морі були відверто провокативними. До відкритих конфліктів не доходило, хоч у російській владі погрожували "буквально за хвилини" перекрити вхід в Азовське море у разі потреби.

Виходячи з такої небезпеки, українська влада намагалась діяти за двома напрямками. З одного боку, обіцяла "реакцію СБУ та прикордонників", з іншого – наша дипломатія намагалась усіляко звернути увагу світу на провокативні дії РФ. І доволі успішно.

Ще наприкінці жовтня на бік України стали Сполучені Штати Америки. Їхній представник в Раді безпеки ООН заявив, що дії РФ в Азовському морі "є порушенням суверенітету й територіальної цілісності (України – УП), і підривають міжнародне право".

19 листопада міністри закордонних справ країн-членів ЄС так само засудили провокації Росії в Азовському морі.

Очільниця європейської дипломатії Федеріка Могеріні заявила, що дії РФ "завдають шкоди не лише українській економіці, але і суднам, які ходять під прапорами держав ЄС".

20 листопада з жорсткою заявою виступила Великобританія, яка закликала Росію перестати шкодити українській економіці.

Ще через кілька днів стало відомо, що Україна вирішила заручитись підтримкою і захистом ООН. На майбутній Сесії Генеральної асамблеї, яка відбутись у грудні, очікується розгляд відповідної резолюції щодо незаконної мілітаризації Росією Чорного і Азовського морів.





Що робити далі

Через порушення конвенції з морського права Україна планує позиватися на Росію в міжнародні суди.

На грудень українське МЗС вже готує проект резолюції Генеральної асамблеї ООН щодо мілітаризації Чорного й Азовського морів.

Паралельно міністерство оборони, генштаб та військово-морські сили готуються до укріплення захисту з моря. Раніше Петро Порошенко не виключав, що Росія навіть планує атакувати порт у Маріуполі.

"Ми готуємося до відсічі російської агресії з морського напрямку – на Азові. Порох треба тримати готовим", – переконував Порошенко.

Окремим блоком для відбиття агресії стане робота українських дипломатів для посилення європейських санкцій стосовно Росії.