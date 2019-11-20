"Угроблені" катери: Україна вимагатиме від РФ повернути "все що там є"

Президент Володимир Зеленський після огляду повернених РФ катерів "Бердянськ" і "Нікополь" та буксира "Яни Капу" в Очакові повідомив, що на них не вистачає частини озброєння і обладнання, і заявив, що Україна вимагатиме від Росії повернути "все що там є".

Джерело: відеотрансляція брифінгу президента в Очакові

Пряма мова: "Те що ми побачили, дійсно не вистачає і обладнання частково, і частини озброєння. Я побачив стан, буде розслідування.

Ми обов’язково звернемось до російської сторони, щоб нам повернули все, що там є.

Паралельно ми готові одремонтувати...Десь три місяці – і все буде на ходу".

Деталі: Зеленського в Очакові супроводжує послиня Німеччини Анка Фельдгузен і посол Франції Етьєн де Понсен, а також спецпредставник ОБСЄ у складі Тристоронньої контактної групи у Мінську Мартін Сайдік.

Що було раніше: 18 листопада пресцентр Командування Військово-Морських Сил України повідомив, що затримані в Керченській протоці в листопаді 2018 року катери "Нікополь", "Бердянськ" та буксир "Яни Капу" прямують додому.

20 листопада командувач Військово-морськими силами Ігор Воронченко розповів, що українські судна повертаються в Україну на буксирі, бо росіяни їх фактично "угробили".

Передісторія:

25 листопада 2018 року в Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь" і буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя.

Троє українських моряків отримали поранення.

24 полоненим українцям пред'явили звинуваченняза ч.3 ст.322 КК Росії (незаконний перетин кордону). Вони провели в російському СІЗО 10 місяців.

7 вересня 2019 року моряків обміняли і повернули в Україну.

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