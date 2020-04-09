На Буковині, де найбільший спалах коронавірусу, вибрали місця примусової обсервації
У Чернівецькій області, де найбільша в Україні кількість хворих на коронавірус, обрали 18 закладів для примусової обсервації людей, які перетинають державний кордон.
Джерело: пресслужба Чернівецької облдердадміністрації
Дослівно: "На виконання постанови Кабінету міністрів від 8 квітня 2020 року у Чернівецькій області визначено перелік спеціалізованих закладів для обсервації (ізоляції) людей, які перетинають державний кордон та не можуть ізолюватися самостійно".
Деталі: Відзначається, що примусова обсервація у спеціально визначених місцях – важливий пункт, який стосується карантинних обмежень.
Згідно з постановою КМУ, перебування осіб в обсерваторах (ізоляторах), крім харчування, є безкоштовним.
Відповідальними за обсервацію у Чернівецькій області є районні адміністрації та міські ради.
- Колишнє приміщення амбулаторії, Кіцманський район, с.Мамаївці, вул.Шевченка,91
- Пансіонат з лікування матері і дитини "Зелені пагорби", Вижницький район, с.Виженка
- Дитячий пансіонат відпочинку "Юність" (державна власність), Вижницький район, смт.Берегомет вул.Р.Шухевича,2
- Вижницький коледж прикладного мистецтв ім.В.Ю.Шкрібляка, Вижницький район м.Вижниця, вул. Д. Загула, 1а
- Глибоцький професійний ліцей, Глибоцький район, смт. Глибока, вул.І.Бойка,4
- Вище професійне училище №24, Заставнівський район, м.Заставна, вул. Бажанського, 58
- Сторожинецький ліцей № 1 Сторожинецької ОТГ, Сторожинецький район, м. Сторожинець, вул О. Кобилянської, 25
- Гуртожиток лісового коледжу - м. Сторожинець, вул. Видинівського, 64
- Сокирянське вище професійне училище, м. Сокиряни, вул. О.Кобилянської, 105
- Хотинська спеціальна школа-інтернат № 2 Чернівецької обласної ради, Хотинський район, м. Хотин, вул. А. Борулі, 8
- Ставчанський професійний ліцей, Хотинський район, с. Ставчани
- Хотинський коледж Подільського державного аграрно-технічного університету, м.Хотин, вул. Олімпійська, 66
- Готельно-ресторанний комплекс "Мрія", Глибоцький район, с. Чагор, вул. 1 Приміська, 1,
- Природньо-оздоровчий комплекс "Буковинська Черешенька", Вижницький р-н, с.Черешенька вул.Солонецька, 53
- Туристична база "Кремениця", Вижницький р-н м.Вижниця вул.Яремічука, 89-б
- Готель "Дворик", м. Чернівці, вул. Коломийська,9-Г
- Готель "AMM House" м. Чернівці, вул.Кишинівська,84-А
- Хостел "COIN" м. Чернівці, вул.Головна,119
Що було раніше: Станом на ранок 9 квітня в Україні зафіксували 1892 випадки захворювання на коронавірус, з них 302 у Чернівецькій області.