На Буковині, де найбільший спалах коронавірусу, вибрали місця примусової обсервації

У Чернівецькій області, де найбільша в Україні кількість хворих на коронавірус, обрали 18 закладів для примусової обсервації людей, які перетинають державний кордон.

Джерело: пресслужба Чернівецької облдердадміністрації

Дослівно: "На виконання постанови Кабінету міністрів від 8 квітня 2020 року у Чернівецькій області визначено перелік спеціалізованих закладів для обсервації (ізоляції) людей, які перетинають державний кордон та не можуть ізолюватися самостійно".

Деталі: Відзначається, що примусова обсервація у спеціально визначених місцях – важливий пункт, який стосується карантинних обмежень.

Згідно з постановою КМУ, перебування осіб в обсерваторах (ізоляторах), крім харчування, є безкоштовним.

Відповідальними за обсервацію у Чернівецькій області є районні адміністрації та міські ради.

Список місць обсервації:

Колишнє приміщення амбулаторії, Кіцманський район, с.Мамаївці, вул.Шевченка,91

Пансіонат з лікування матері і дитини "Зелені пагорби", Вижницький район, с.Виженка

Дитячий пансіонат відпочинку "Юність" (державна власність), Вижницький район, смт.Берегомет вул.Р.Шухевича,2

Вижницький коледж прикладного мистецтв ім.В.Ю.Шкрібляка, Вижницький район м.Вижниця, вул. Д. Загула, 1а

Глибоцький професійний ліцей, Глибоцький район, смт. Глибока, вул.І.Бойка,4

Вище професійне училище №24, Заставнівський район, м.Заставна, вул. Бажанського, 58

Сторожинецький ліцей № 1 Сторожинецької ОТГ, Сторожинецький район, м. Сторожинець, вул О. Кобилянської, 25

Гуртожиток лісового коледжу - м. Сторожинець, вул. Видинівського, 64

Сокирянське вище професійне училище, м. Сокиряни, вул. О.Кобилянської, 105

Хотинська спеціальна школа-інтернат № 2 Чернівецької обласної ради, Хотинський район, м. Хотин, вул. А. Борулі, 8

Ставчанський професійний ліцей, Хотинський район, с. Ставчани

Хотинський коледж Подільського державного аграрно-технічного університету, м.Хотин, вул. Олімпійська, 66

Готельно-ресторанний комплекс "Мрія", Глибоцький район, с. Чагор, вул. 1 Приміська, 1,

Природньо-оздоровчий комплекс "Буковинська Черешенька", Вижницький р-н, с.Черешенька вул.Солонецька, 53

Туристична база "Кремениця", Вижницький р-н м.Вижниця вул.Яремічука, 89-б

Готель "Дворик", м. Чернівці, вул. Коломийська,9-Г

Готель "AMM House" м. Чернівці, вул.Кишинівська,84-А

Хостел "COIN" м. Чернівці, вул.Головна,119

Що було раніше: Станом на ранок 9 квітня в Україні зафіксували 1892 випадки захворювання на коронавірус, з них 302 у Чернівецькій області.