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Спалах Covid на Дніпропетровщині: поліція взялася за біблійну школу

Четвер, 9 квітня 2020, 22:33
Спалах Covid на Дніпропетровщині: поліція взялася за біблійну школу

Поліція порушила кримінальну справу проти біблейської школи у Першотравенську Дніпропетровської області. Підозрюють, що вона стала джерелом спалаху коронавірусної хвороби Covid-19 у місті.

Джерело: сайт обласної поліції

Деталі: Кримінальне провадження відкрите за ч. 1 ст. 325 ККУ (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

8 квітня поліцейські карного розшуку провели обшук та вилучили з приміщення школи речові докази - відеореєстратор зовнішнього спостереження, журнали відвідування, два системні блоки, вінчестери, флешносії, карти пам’яті, документацію.

 

Керівництву школи загрожує штраф або навіть до трьох років в’язниці.

Передісторія:

  • 8 квітня стало відомо, що у Першотравенську стався спалах коронавірусу. У місті зафіксували 21 випадок зараження, більше половині, ніж в усій області.
  • Спочатку причини побачили у щорічному зібранні баптистів, але згодом обласна влада визнала, що це не так. В загостренні епідемії звинуватили християнську церкву "Нове покоління", на базі якої створений "Міжнародний біблійний коледж".
  • В облраді повідомили, що до коледжу приїжджали люди з різних країн світу і саме в цьому середовищі були виявлені випадки захворювань на коронавірус.

Українська правда
Теми: коронавірусДніпропетровська областьцеркваCovid-2019поліція
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