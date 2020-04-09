Спалах Covid на Дніпропетровщині: поліція взялася за біблійну школу
Четвер, 9 квітня 2020, 22:33
Поліція порушила кримінальну справу проти біблейської школи у Першотравенську Дніпропетровської області. Підозрюють, що вона стала джерелом спалаху коронавірусної хвороби Covid-19 у місті.
Джерело: сайт обласної поліції
Деталі: Кримінальне провадження відкрите за ч. 1 ст. 325 ККУ (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).
8 квітня поліцейські карного розшуку провели обшук та вилучили з приміщення школи речові докази - відеореєстратор зовнішнього спостереження, журнали відвідування, два системні блоки, вінчестери, флешносії, карти пам’яті, документацію.
Керівництву школи загрожує штраф або навіть до трьох років в’язниці.
Передісторія:
- 8 квітня стало відомо, що у Першотравенську стався спалах коронавірусу. У місті зафіксували 21 випадок зараження, більше половині, ніж в усій області.
- Спочатку причини побачили у щорічному зібранні баптистів, але згодом обласна влада визнала, що це не так. В загостренні епідемії звинуватили християнську церкву "Нове покоління", на базі якої створений "Міжнародний біблійний коледж".
- В облраді повідомили, що до коледжу приїжджали люди з різних країн світу і саме в цьому середовищі були виявлені випадки захворювань на коронавірус.
Українська правда