"Ви загралися": Аваков пригрозив меру Черкас жорсткою реакцією

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розкритикував рішення влади Черкас, і зокрема мера міста Анатолія Бондаренка, пом’якшити карантинні обмеження для бізнесу вже з 1 травня.

Джерело: його повідомлення у Twitter

Пряма мова: "Пане голово міста Черкас, ви загралися! Припиніть ризикувати здоров'ям і життям людей заради політичних ігор! Реагування буде жорстким!"

Пане голово міста Черкас, ви загралися! Припиніть ризикувати здоров'ям і життям людей заради політичних ігор! Реагування буде жорстким!https://t.co/6Wd2ZsIC9G — Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 1, 2020

При цьому мер Черкас Анатолій Бондаренко зауважив, що минув той час, коли законослухняні громадяни боялися правоохоронців.

Передісторія: Влада Черкас з 1 травня пом’якшила карантин для частини підприємців міста. Через це поліція розпочала кримінальне провадження.