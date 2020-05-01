Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Ви загралися": Аваков пригрозив меру Черкас жорсткою реакцією

П'ятниця, 1 травня 2020, 12:10
Ви загралися: Аваков пригрозив меру Черкас жорсткою реакцією

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розкритикував рішення влади Черкас, і зокрема мера міста Анатолія Бондаренка, пом’якшити карантинні обмеження для бізнесу вже з 1 травня.

Джерело: його повідомлення у Twitter

Пряма мова: "Пане голово міста Черкас, ви загралися! Припиніть ризикувати здоров'ям і життям людей заради політичних ігор! Реагування буде жорстким!"

При цьому мер Черкас Анатолій Бондаренко зауважив, що минув той час, коли законослухняні громадяни боялися правоохоронців.

Передісторія: Влада Черкас з 1 травня пом’якшила карантин для частини підприємців міста. Через це поліція розпочала кримінальне провадження.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: АваковепідеміяЧеркасикоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
Аваков
Окупанти заявили, що "націоналізували" квартиру Зеленської та магазини Яценюка в Криму
У РФ хочуть продовжити інтервали ремонту західних літаків
СБУ і ДБР прийшли з обшуками до Авакова
Останні новини
15:17
Нацбанк не бачить підстав для "друку" грошей
15:09
На Волині до трьох років тюрми засудили чоловіка, який відмовився служити з релігійних переконань
15:03
Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів
15:00
Без рішення по Україні ЄС може звалитися у нескінченні внутрішні суперечки, натякає Зеленський
14:56
Прикривалися полоненими бійцями ЗСУ як щитом: прокуратура почала розслідування злочину РФ
14:53
НБУ пояснив, чому офіційний курс долара перетнув позначку 37 гривень
14:49
Путін нарахував понад 600 тисяч своїх військових на території України
14:47
Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет
14:43
Продавали на чорному ринку: у США двох чоловіків звинувачують у вбивстві 3,6 тисяч птахів
14:29
Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві
Усі новини...
Реклама: