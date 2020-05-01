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"Ви загралися": Аваков пригрозив меру Черкас жорсткою реакцією

П'ятниця, 1 травня 2020, 12:10

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розкритикував рішення влади Черкас, і зокрема мера міста Анатолія Бондаренка, пом’якшити карантинні обмеження для бізнесу вже з 1 травня.

Джерело: його повідомлення у Twitter

Пряма мова: "Пане голово міста Черкас, ви загралися! Припиніть ризикувати здоров'ям і життям людей заради політичних ігор! Реагування буде жорстким!"

Передісторія: Влада Черкас з 1 травня пом’якшила карантин для частини підприємців міста. Через це поліція розпочала кримінальне провадження.

Українська правда
Теми: АваковепідеміяЧеркасикоронавірус


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