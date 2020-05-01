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Мер Черкас після заяви Авакова: Минув той час, коли ми боялися правоохоронців

П'ятниця, 1 травня 2020, 15:28

Мер Черкас Анатолій Бондаренко вважає, що ослаблення карантину в місті безпечно, а правоохоронних органів він не боїться.

Джерело: його заява в ефірі телеканалу "Україна 24", текст якої передає "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Це - рішення виконкому (про пом'якшення карантинних обмежень з 1 травня - ред.) і передумовою стали нерівні умови, прийняті постановою Кабінету міністрів, коли одним підприємцям на одній групі дозволили працювати, а іншим - не дозволили".

Деталі: Бондаренко впевнений, що міська влада не порушує правил карантину, а лише забезпечує рівні умови праці всім підприємцям відповідно до Конституції. Зокрема, "поставили в рівні умови невеликий будівельний магазин і великий будівельний гіпермаркет".

"Тому що я не можу жителям міста пояснити, чому десятки, а то і сотні людей, а то й тисячі перебувають у великому супермаркеті, але вони не можуть зайти в маленький будівельний магазин і купити фарбу. Я не можу пояснити, чому по черкаській набережній люди можуть гуляти в засобах захисту, а парк, який знаходиться поруч, вони не можуть відвідувати", - сказав міський голова Черкас.

При цьому він вважає, що різкого збільшення хворих на Covid-19 після пом'якшення карантину не буде. Він навів кілька цифр для порівняння. За його словами, в Черкаській області з початку року померло близько 3500 людей: 1500 від інсульту, інфаркту, 700 від онкозахворювань, 38 самогубств, 24 - в ДТП, і, зрозуміло, супутні захворювання, і лише 9 - від коронавірусу.

Крім того, мер Черкас стверджує, що ще до відкриття кримінального провадження за фактом прийняття рішення виконкомом міськради про пом'якшення карантинних обмежень, були дзвінки з "погрозами кримінальних справ особисто мені як міському голові".

За словами Бондаренка, вже минув той час, коли законослухняні громадяни України боялися правоохоронних органів.

Передісторія:

  • Влада Черкас з 1 травня пом'якшила карантин для частини підприємців міста, хоча в Україні такі послаблення заплановані на 11 травня.
  • У зв'язку з цим поліція почала кримінальне провадження.
  • А міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пригрозив Анатолію Бондаренку жорсткою реакцією.

Теми: АваковЧеркасикарантинкоронавірусбізнес


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