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Рябошапка: Мене на брифінг у справі Шеремета запросив Аваков, а не Зеленський

П'ятниця, 1 травня 2020, 16:24

Колишній генпрокурор Руслан Рябошапка каже, що то була ініціатива міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, а не президента Володимира Зеленського, запросити його на спільний брифінг щодо результатів розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.

Джерело: Рябошапка в інтерв’ю народному депутату Олексію Гончаренку

Пряма мова: "Це була ініціатива міністра внутрішніх справ".

Деталі: Ексгенпрокурор зазначив, що Зеленському слід було утриматись від участі у тому брифінгу.

Крім того, на його переконання, поліція не зібрала на той момент достатньо доказів.

Передісторія:

12 грудня 2019 року відбувся спільний брифінг стосовно справи Шеремета, в якому взяли участь голова МВС Аваков, генпрокурор Рябошапка і президент Зеленський. На ньому правоохоронці заявили про прорив у справі і наявність п’яти підозрюваних.

Пізніше Рябошапка заявив, що для передачі в суд справи за обвинуваченням виконавців і організаторів вбивства журналіста Павла Шеремета потрібні додаткові докази.

А ще пізніше Офіс генпрокурора на прохання слідчих продовжив строки досудового розслідування у справі до червня 2020 року року.

Українська правда
Теми: вбивствоМВСЗеленськийпрокуратураАваков


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