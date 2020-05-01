Рябошапка: Мене на брифінг у справі Шеремета запросив Аваков, а не Зеленський

Колишній генпрокурор Руслан Рябошапка каже, що то була ініціатива міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, а не президента Володимира Зеленського, запросити його на спільний брифінг щодо результатів розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.

Джерело: Рябошапка в інтерв’ю народному депутату Олексію Гончаренку

Пряма мова: "Це була ініціатива міністра внутрішніх справ".

Деталі: Ексгенпрокурор зазначив, що Зеленському слід було утриматись від участі у тому брифінгу.

Крім того, на його переконання, у поліції на той момент було достатньо доказів, щоб повідомити про підозру, але їх було недостатньо, щоб іти з цією справою до суду.

Передісторія:

12 грудня 2019 року відбувся спільний брифінг стосовно справи Шеремета, в якому взяли участь голова МВС Аваков, генпрокурор Рябошапка і президент Зеленський. На ньому правоохоронці заявили про прорив у справі і наявність п’яти підозрюваних.

Пізніше Рябошапка заявив, що для передачі в суд справи за обвинуваченням виконавців і організаторів вбивства журналіста Павла Шеремета потрібні додаткові докази.

А ще пізніше Офіс генпрокурора на прохання слідчих продовжив строки досудового розслідування у справі до червня 2020 року року.