Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Генпрокурор хоче бачити додаткові докази у справі Шеремета

Четвер, 30 січня 2020, 13:11
Генпрокурор хоче бачити додаткові докази у справі Шеремета

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка вважає, що для передачі в суд справи за обвинуваченням виконавців і організаторів вбивства журналіста Павла Шеремета потрібні додаткові докази.

Джерело: Рябошапка в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Пряма мова: "Мені здається, що на даний момент повинні бути зібрані додаткові докази, щоб справа могла бути передана до суду, оскільки зібраного обсягу доказів недостатньо".

Деталі: За словами Рябошапки, щоб зібрати додаткові докази, які підтверджують або спростовують провину підозрюваних підготовлено письмові вказівки прокурорів слідству і відповідно встановлено терміни розслідування. Прокуратура буде стежити за виконанням цих вказівок.

Генпрокурор уточнив, що процесуальні рішення прокурорів у цій справі будуть залежати від того, яким чином ці вказівки будуть виконані, чи будуть зібрані додаткові докази.

На запитання про те, чи можна вийти на замовників цього злочину, Рябошапка відповів загальними фразами.

Пряма мова: "Це наше завдання – рухатися далі і встановити людей, які не тільки організовували виконання вбивства, але і тих, кому, власне, це було вигідно, хто все це замовив, - без цього розслідування буде неповноцінним".

Що передувало: Прокурори Офісу Генерального прокурора наказали поліції провести додаткові слідчі дії у справі вбивства Павла Шеремета і перевірити висунуті захистом підозрюваних аргументи.

Чому це важливо: Підозри, оголошені слідством у справі про вбивство Шеремета кардіохірургу, медсестрі та військовому-музиканту викликали великий резонанс у суспільстві та багато запитань до правоохоронців. Захист надав свої аргументи, які на їхню думку, спростовують версію слідства.

"Українська правда" в Threads

Теми: Справа ШереметаГенпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Справа Шеремета
Суд у справі вбивства Шеремета через 3 роки починається з початку
6 років після вбивства Шеремета: під час війни суд зупинився, всі обвинувачені на свободі
Суд продовжив нічний домашній арешт Антоненку, але дозволив зняти електронний браслет
Останні новини
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
Усі новини...
Реклама: