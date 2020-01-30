Генпрокурор хоче бачити додаткові докази у справі Шеремета

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка вважає, що для передачі в суд справи за обвинуваченням виконавців і організаторів вбивства журналіста Павла Шеремета потрібні додаткові докази.

Джерело: Рябошапка в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Пряма мова: "Мені здається, що на даний момент повинні бути зібрані додаткові докази, щоб справа могла бути передана до суду, оскільки зібраного обсягу доказів недостатньо".

Деталі: За словами Рябошапки, щоб зібрати додаткові докази, які підтверджують або спростовують провину підозрюваних підготовлено письмові вказівки прокурорів слідству і відповідно встановлено терміни розслідування. Прокуратура буде стежити за виконанням цих вказівок.

Генпрокурор уточнив, що процесуальні рішення прокурорів у цій справі будуть залежати від того, яким чином ці вказівки будуть виконані, чи будуть зібрані додаткові докази.

На запитання про те, чи можна вийти на замовників цього злочину, Рябошапка відповів загальними фразами.

Пряма мова: "Це наше завдання – рухатися далі і встановити людей, які не тільки організовували виконання вбивства, але і тих, кому, власне, це було вигідно, хто все це замовив, - без цього розслідування буде неповноцінним".

Що передувало: Прокурори Офісу Генерального прокурора наказали поліції провести додаткові слідчі дії у справі вбивства Павла Шеремета і перевірити висунуті захистом підозрюваних аргументи.

Чому це важливо: Підозри, оголошені слідством у справі про вбивство Шеремета кардіохірургу, медсестрі та військовому-музиканту викликали великий резонанс у суспільстві та багато запитань до правоохоронців. Захист надав свої аргументи, які на їхню думку, спростовують версію слідства.