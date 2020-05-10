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МЗС повідомило, скільки українців померло від COVID-19 за кордоном

Неділя, 10 травня 2020, 00:21
МЗС повідомило, скільки українців померло від COVID-19 за кордоном

За останніми даними, 8 українських громадян померло від COVID-19 за межами країни.

Джерело: Міністерство закордонних справ

Деталі: Водночас побороли захворювання 63 громадянина України. Зокрема, 22 українця вилікувались у Греції, 6 – у Польщі, 5 – в Іспанії.

Продовжують боротися з хворобою в Італії – 121 людина. Також 6 українців хворіють на COVID-19 у Чехії, 4 – у Німеччині, 3 – в Австрії, по 2 – у США та Швеції. 

Дослівно: "17 658 громадян України звернулися по допомогу до дипломатичних установ України в рамках системи "Захист".

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо:  

  • У світі з 4 085 276 випадків захворювання коронавірусом 1 427 017 осіб одужало та 279 502 померло.

Теми: коронавірус
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