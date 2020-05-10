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В МИД рассказали, сколько украинцев умерло от COVID-19 за рубежом

Воскресенье, 10 мая 2020, 00:21

По последним данным, 8 украинских граждан умерло от нового коронавируса за рубежом.

Источник: Министерство иностранных дел

Детали: В то же время побороли заболевания 63 гражданина Украины. В частности, 22 украинца вылечились в Греции, 6 – в Польши, 5 – в Испании.

Продолжают бороться с болезнью в Италии – 121 человек. Также 6 украинцев болеют COVID-19 в Чехии, 4 – в Германии, 3 - в Австрии, по 2 – в США и Швеции.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Темы: коронавирус


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