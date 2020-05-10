У Росії вже майже 200 тисяч заражень COVID-19
Неділя, 10 травня 2020, 01:13
У Росії діагностовано 198 676 випадків COVID-19.
Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу
Деталі: Станом на 1:00 10 травня в країні діагностовано 198 676 випадків хвороби, 31 916 людей вже одужали, 1827 померли.
За останню добу в Росії на коронавірус захворіло понад 10 000 осіб. 104 громадянина померло.
Що було раніше: Росія вийшла на п'яте місце за кількістю хворих на COVID-19.
Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі
Нагадаємо:
- У світі з 4 085 276 випадків захворювання коронавірусом 1 427 017 осіб одужало та 279 502 померло.