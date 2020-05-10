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У Росії вже майже 200 тисяч заражень COVID-19

Неділя, 10 травня 2020, 01:13

У Росії діагностовано 198 676 випадків COVID-19.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: Станом на 1:00 10 травня в країні діагностовано 198 676 випадків хвороби, 31 916 людей вже одужали, 1827 померли.

За останню добу в Росії на коронавірус захворіло понад 10 000 осіб. 104 громадянина померло.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо:  

  • У світі з 4 085 276 випадків захворювання коронавірусом 1 427 017 осіб одужало та 279 502 померло.

Теми: коронавірусРосія


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