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В России уже почти 200 000 заражений COVID-19

Воскресенье, 10 мая 2020, 01:13
В России уже почти 200 000 заражений COVID-19

В России диагностировано 198 676 случаев COVID-19.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: На 1:00 10 мая в стране диагностировано 198 676 случаев болезни, 31916 человек уже выздоровели, 1827 умерли.

За последние сутки в России на коронавирус заболело более 10 000 человек. 104 гражданина умер.

Что было раньше: Россия вышла на пятое место по количеству больных COVID-19.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним:

  • В мире с 4 085 276 случаев заболевания коронавирусом 1 427 017 человек выздоровели и 279 502 умерли.

Темы: коронавирусРосcия
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