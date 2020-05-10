В России уже почти 200 000 заражений COVID-19
Воскресенье, 10 мая 2020, 01:13
В России диагностировано 198 676 случаев COVID-19.
Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру
Детали: На 1:00 10 мая в стране диагностировано 198 676 случаев болезни, 31916 человек уже выздоровели, 1827 умерли.
За последние сутки в России на коронавирус заболело более 10 000 человек. 104 гражданина умер.
Что было раньше: Россия вышла на пятое место по количеству больных COVID-19.
Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире
Напомним:
- В мире с 4 085 276 случаев заболевания коронавирусом 1 427 017 человек выздоровели и 279 502 умерли.