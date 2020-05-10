В России уже почти 200 000 заражений COVID-19

В России диагностировано 198 676 случаев COVID-19.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: На 1:00 10 мая в стране диагностировано 198 676 случаев болезни, 31916 человек уже выздоровели, 1827 умерли.

За последние сутки в России на коронавирус заболело более 10 000 человек. 104 гражданина умер.

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Напомним: