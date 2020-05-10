У Гвінейській затоці пірати здійснили напад на вантажний корабель "RIO MITONG". В результаті атаки могли бути викрадені два члени екіпажу, імовірно, громадяни України та Росії.

Джерело: "Інтерфакс-Україна". Дані порталу Dryad Global

Деталі: У двох морських милях від порту Малабо (столиця Екваторіальної Гвінеї) пірати на швидкісному човні під прапором Коморських островів вчинили напад на вантажне судно "RIO MITONG". У повідомленні зазначається, що пірати зійшли на корабель за допомогою драбини.

В результаті атаки могли бути викрадені два члени екіпажу, імовірно, громадяни України та Росії.

Решта членів екіпажу, повідомляє джерело порталу Dryad Global, у безпеці.

Сам корабель, згідно з даними сайту Marinetraffic, після атаки прибув у порт Малабо. "RIO MITONG" ходить під прапором Коморських островів

Також повідомляється, що незабаром після нападу на вантажний корабель "RIO MITONG" був здійснений штурм науково-дослідного судна "MV DJIBLOHO". За непідтвердженою інформацією було викрадено двоє росіян.

Вантажне судно "RIO MITONG"