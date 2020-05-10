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Пірати викрали українця біля берегів Африки

Неділя, 10 травня 2020, 01:57
Пірати викрали українця біля берегів Африки

У Гвінейській затоці пірати здійснили напад на вантажний корабель "RIO MITONG". В результаті атаки могли бути викрадені два члени екіпажу, імовірно, громадяни України та Росії.

Джерело: "Інтерфакс-Україна". Дані порталу Dryad Global

Деталі: У двох морських милях від порту Малабо (столиця Екваторіальної Гвінеї) пірати на швидкісному човні під прапором Коморських островів вчинили напад на вантажне судно "RIO MITONG". У повідомленні зазначається, що пірати зійшли на корабель за допомогою драбини.

В результаті атаки могли бути викрадені два члени екіпажу, імовірно, громадяни України та Росії.

Решта членів екіпажу, повідомляє джерело порталу Dryad Global, у безпеці.

Сам корабель, згідно з даними сайту Marinetraffic, після атаки прибув у порт Малабо. "RIO MITONG" ходить під прапором Коморських островів

Також повідомляється, що незабаром після нападу на вантажний корабель "RIO MITONG" був здійснений штурм науково-дослідного судна "MV DJIBLOHO". За непідтвердженою інформацією було викрадено двоє росіян.

Вантажне судно
Вантажне судно "RIO MITONG"
Місто Малабо, столиця Екваторіальної ГвінеїМісто Малабо, столиця Екваторіальної ГвінеїПрапор держави Союз Коморських ОстровівПрапор держави Союз Коморських Островів

Микола Донєв, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: піратиМЗСнапад
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