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Пираты похитили украинца у берегов Африки

Воскресенье, 10 мая 2020, 01:57
Пираты похитили украинца у берегов Африки

В Гвинейском заливе пираты совершили нападение на грузовой корабль "RIO MITONG". В результате атаки могли быть похищены два члена экипажа, предположительно, граждане Украины и России.

Источник: "Интерфакс-Украина". Данные портала Dryad Global

Детали: В двух морских милях от порта Малабо ( столица Экваториальной Гвинеи ) пираты на скоростной лодке под флагом Коморских Островов совершили нападение на грузовое судно "RIO MITONG". В сообщении говорится, что пираты взошли на корабль с помощью лестницы.

В результате атаки могли быть похищены два члена экипажа, предположительно, граждане Украины и России.

Остальные члены экипажа, сообщает источник портала Dryad Global, в безопасности. 

Сам корабль, согласно данным сайта Marinetraffic, после атаки прибыл в порт Малабо. "RIO MITONG" ходит под флагом Коморских островов.

Также сообщается, что вскоре после нападения на грузовой корабль "RIO MITONG" был совершен штурм научно-исследовательского судна "MV DJIBLOHO".По неподтвержденной информации, были похищены двое россиян.

Грузовое судно
Грузовое судно "RIO MITONG"
Город Малабо, столица Экваториальной ГвинеиГород Малабо, столица Экваториальной ГвинеиФлаг государства Союз Коморских ОстрововФлаг государства Союз Коморских Островов

Николай Донев, УП

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Темы: пиратыМИДнападение
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