Пираты похитили украинца у берегов Африки

В Гвинейском заливе пираты совершили нападение на грузовой корабль "RIO MITONG". В результате атаки могли быть похищены два члена экипажа, предположительно, граждане Украины и России.

Источник: "Интерфакс-Украина". Данные портала Dryad Global

Детали: В двух морских милях от порта Малабо ( столица Экваториальной Гвинеи ) пираты на скоростной лодке под флагом Коморских Островов совершили нападение на грузовое судно "RIO MITONG". В сообщении говорится, что пираты взошли на корабль с помощью лестницы.

В результате атаки могли быть похищены два члена экипажа, предположительно, граждане Украины и России.

Остальные члены экипажа, сообщает источник портала Dryad Global, в безопасности.

Сам корабль, согласно данным сайта Marinetraffic, после атаки прибыл в порт Малабо. "RIO MITONG" ходит под флагом Коморских островов.

Также сообщается, что вскоре после нападения на грузовой корабль "RIO MITONG" был совершен штурм научно-исследовательского судна "MV DJIBLOHO".По неподтвержденной информации, были похищены двое россиян.

Грузовое судно "RIO MITONG"