Пираты похитили украинца у берегов Африки
В Гвинейском заливе пираты совершили нападение на грузовой корабль "RIO MITONG". В результате атаки могли быть похищены два члена экипажа, предположительно, граждане Украины и России.
Источник: "Интерфакс-Украина". Данные портала Dryad Global.
Детали: В двух морских милях от порта Малабо ( столица Экваториальной Гвинеи ) пираты на скоростной лодке под флагом Коморских Островов совершили нападение на грузовое судно "RIO MITONG". В сообщении говорится, что пираты взошли на корабль с помощью лестницы.
В результате атаки могли быть похищены два члена экипажа, предположительно, граждане Украины и России.
Остальные члены экипажа, сообщает источник портала Dryad Global, в безопасности.
Сам корабль, согласно данным сайта Marinetraffic, после атаки прибыл в порт Малабо. "RIO MITONG" ходит под флагом Коморских островов.
Также сообщается, что вскоре после нападения на грузовой корабль "RIO MITONG" был совершен штурм научно-исследовательского судна "MV DJIBLOHO".По неподтвержденной информации, были похищены двое россиян.