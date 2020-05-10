На Печерську горіла лазня на 20-му поверсі житлового будинку

У Печерському районі Києва у суботу сталася пожежа в багатоквартирному будинку по вул. Драгомірова, 17.

Джерело: Держслужба з надзвичайних ситуацій

Деталі: Повідомлення по пожежу надійшло до ДСНС о 18:23. Рятувальники встановили, що пожежа виникла у лазні квартири на 20-му поверсі 29-поверхового житлового будинку. Пожежа супроводжувалася сильним задимленням.

Ще до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів у будинку було ввімкнено систему оповіщення про пожежу, тож майже усі мешканці багатоповерхівки вийшли самостійно на вулицю.

Дослівно: "Рятувальники одразу приступили до гасіння пожежі та евакуації людей. О 19:12 пожежу на площі 20 кв.м. було локалізовано, а 19:17 ліквідовано. Під час гасіння пожежі було виведено на безпечну відстань 4-х осіб, які перебували у квартирі, де виникла пожежа.

На місці було задіяно 7 одиниць основної та спеціальної техніки та 30 чоловік особового складу Головного управління ДСНС України у м. Києві.

Постраждалих внаслідок пожежі немає. Причини загорання встановлюються правоохоронними органами".