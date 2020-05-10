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На Печерске горела баня на 20-м этаже жилого дома

Воскресенье, 10 мая 2020, 08:38

В Печерском районе Киева в субботу произошел пожар в многоквартирном доме по ул. Драгомирова, 17.

Источник: Госслужба по чрезвычайным ситуациям

Детали: Сообщение по пожаре поступило в ГСЧС в 18:23. Спасатели установили, что пожар возник в бане квартиры на 20-м этаже 29-этажного жилого дома. Пожар сопровождался сильным задымлением.

Еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений в доме была включена система оповещения о пожаре, поэтому почти все жители многоэтажки вышли самостоятельно на улицу.

Дословно: "Спасатели сразу приступили к тушению пожара и эвакуации людей. В 19:12 пожар на площади 20 кв.м был локализован, а 19:17 ликвидирован. Во время тушения пожара были выведены на безопасное расстояние 4-х человека, которые находились в квартире, где возник пожар.

На месте было задействовано 7 единиц основной и специальной техники и 30 человек личного состава Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве.

Пострадавших в результате пожара нет. Причины возгорания устанавливаются правоохранительными органами".

Украинская правда
Темы: ГСЧСКиевпожар


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