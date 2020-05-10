Коронавірус в Україні: 522 випадки за добу
Неділя, 10 травня 2020, 09:17
В Україні за минулу добу зафіксовано 522 нових випадки коронавірусу, всього з початку епідемії – 15 232.
Джерело: система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО
Деталі: За добу померло 15 людей, одужало – 151.
Всього з початку епідемії померла 391 людина, одужало 3060.
Найбільше хворих за добу виявлено в Чернівецькій області (89), Львівській (54) та Рівненській (49).
У Києві за добу виявлено 34 нових випадки захворювання, також у місті зафіксовано 3 летальних випадки.
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Українська правда