Коронавірус в Україні: 522 випадки за добу

В Україні за минулу добу зафіксовано 522 нових випадки коронавірусу, всього з початку епідемії – 15 232.

Джерело: система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО

Деталі: За добу померло 15 людей, одужало – 151.

Всього з початку епідемії померла 391 людина, одужало 3060.

Найбільше хворих за добу виявлено в Чернівецькій області (89), Львівській (54) та Рівненській (49).

У Києві за добу виявлено 34 нових випадки захворювання, також у місті зафіксовано 3 летальних випадки.

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