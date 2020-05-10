Коронавірус в Україні: 522 випадки за добу

В Україні за минулу добу зафіксовано 522 нових випадки коронавірусу, всього з початку епідемії – 15 232.

Джерело: система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, МОЗ

Деталі: За добу померло 15 людей, одужало – 151.

Всього з початку епідемії померла 391 людина, одужало 3060.

Найбільше хворих за добу виявлено в Чернівецькій області (89), Львівській (54) та Рівненській (49).

У Києві за добу виявлено 34 нових випадки захворювання, також у місті зафіксовано 3 летальних випадки.

Виявлені випадки за областями:

Вінницька область — 544 випадки;

Волинська область — 470 випадків;

Дніпропетровська область — 704 випадки;

Донецька область — 100 випадків;

Житомирська область — 517 випадків;

Закарпатська область — 695 випадків;

Запорізька область — 328 випадків;

Івано-Франківська область — 1116 випадків;

Кіровоградська область — 416 випадків;

м. Київ — 1805 випадків;

Київська область — 972 випадки;

Львівська область — 753 випадки;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 221 випадок;

Одеська область — 636 випадків;

Полтавська область — 246 випадків;

Рівненська область — 926 випадків;

Сумська область — 154 випадки;

Тернопільська область — 999 випадків;

Харківська область — 572 випадки;

Херсонська область — 159 випадків;

Хмельницька область — 175 випадків;

Чернівецька область — 2268 випадків;

Черкаська область — 341 випадок;

Чернігівська область — 73 випадки.

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