Коронавірус в Україні: 522 випадки за добу
В Україні за минулу добу зафіксовано 522 нових випадки коронавірусу, всього з початку епідемії – 15 232.
Джерело: система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, МОЗ
Деталі: За добу померло 15 людей, одужало – 151.
Всього з початку епідемії померла 391 людина, одужало 3060.
Найбільше хворих за добу виявлено в Чернівецькій області (89), Львівській (54) та Рівненській (49).
У Києві за добу виявлено 34 нових випадки захворювання, також у місті зафіксовано 3 летальних випадки.
Виявлені випадки за областями:
Вінницька область — 544 випадки;
Волинська область — 470 випадків;
Дніпропетровська область — 704 випадки;
Донецька область — 100 випадків;
Житомирська область — 517 випадків;
Закарпатська область — 695 випадків;
Запорізька область — 328 випадків;
Івано-Франківська область — 1116 випадків;
Кіровоградська область — 416 випадків;
м. Київ — 1805 випадків;
Київська область — 972 випадки;
Львівська область — 753 випадки;
Луганська область — 42 випадки;
Миколаївська область — 221 випадок;
Одеська область — 636 випадків;
Полтавська область — 246 випадків;
Рівненська область — 926 випадків;
Сумська область — 154 випадки;
Тернопільська область — 999 випадків;
Харківська область — 572 випадки;
Херсонська область — 159 випадків;
Хмельницька область — 175 випадків;
Чернівецька область — 2268 випадків;
Черкаська область — 341 випадок;
Чернігівська область — 73 випадки.
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