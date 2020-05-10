Коронавирус в Украине: 522 случая за сутки
Воскресенье, 10 мая 2020, 09:17
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 522 новых случая коронавируса, всего с начала эпидемии – 15232.
Источник: система мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО
Детали: За сутки умерло 15 человек, выписаны – 151.
Всего с начала эпидемии умер 391 человек, выписаны 3060.
Больше всего больных за сутки обнаружено в Черновицкой области (89), Львовской (54) и Ровенской (49).
В Киеве за сутки выявлено 34 новых случая заболевания, также в городе зафиксировано 3 летальных случая.
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Украинская правда