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Коронавирус в Украине: 522 случая за сутки

Воскресенье, 10 мая 2020, 09:17

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 522 новых случая коронавируса, всего с начала эпидемии – 15232.

Источник: система мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО

Детали: За сутки умерло 15 человек, выписаны – 151.

Всего с начала эпидемии умер 391 человек, выписаны 3060.

Больше всего больных за сутки обнаружено в Черновицкой области (89), Львовской (54) и Ровенской (49).

В Киеве за сутки выявлено 34 новых случая заболевания, также в городе зафиксировано 3 летальных случая.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинская правда
Темы: коронавирус


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