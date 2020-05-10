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Коронавирус в Украине: 522 случая за сутки

Воскресенье, 10 мая 2020, 09:17
Коронавирус в Украине: 522 случая за сутки

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 522 новых случая коронавируса, всего с начала эпидемии – 15232.

Источник: система мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО, Минздрав

Детали: За сутки умерло 15 человек, выписаны – 151.

Всего с начала эпидемии умер 391 человек, выписаны 3060.

Больше всего больных за сутки обнаружено в Черновицкой области (89), Львовской (54) и Ровенской (49).

В Киеве за сутки выявлено 34 новых случая заболевания, также в городе зафиксировано 3 летальных случая.

 

Обнаруженные случаи по областям:

Винницкая область - 544 случая;

Волынская область - 470 случаев;

Днепропетровская область - 704 случая;

Донецкая область - 100 случаев;

Житомирская область - 517 случаев;

Закарпатская область - 695 случаев;

Запорожская область - 328 случаев;

Ивано-Франковская область - 1116 случаев;

Кировоградская область - 416 случаев;

м. Киев - 1805 случаев;

Киевская область - 972 случая;

Львовская область - 753 случая;

Луганская область - 42 случая;

Николаевская область - 221 случай;

Одесская область - 636 случаев;

Полтавская область - 246 случаев;

Ровенская область - 926 случаев;

Сумская область - 154 случая;

Тернопольская область - 999 случаев;

Харьковская область - 572 случая;

Херсонская область - 159 случаев;

Хмельницкая область - 175 случаев;

Черновицкая область - 2268 случаев;

Черкасская область - 341 случай;

Черниговская область - 73 случая.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинская правда

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Темы: коронавирус
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