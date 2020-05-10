Коронавирус в Украине: 522 случая за сутки

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 522 новых случая коронавируса, всего с начала эпидемии – 15232.

Источник: система мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО

Детали: За сутки умерло 15 человек, выписаны – 151.

Всего с начала эпидемии умер 391 человек, выписаны 3060.

Больше всего больных за сутки обнаружено в Черновицкой области (89), Львовской (54) и Ровенской (49).

В Киеве за сутки выявлено 34 новых случая заболевания, также в городе зафиксировано 3 летальных случая.

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