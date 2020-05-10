Коронавирус в Украине: 522 случая за сутки
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 522 новых случая коронавируса, всего с начала эпидемии – 15232.
Источник: система мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО, Минздрав
Детали: За сутки умерло 15 человек, выписаны – 151.
Всего с начала эпидемии умер 391 человек, выписаны 3060.
Больше всего больных за сутки обнаружено в Черновицкой области (89), Львовской (54) и Ровенской (49).
В Киеве за сутки выявлено 34 новых случая заболевания, также в городе зафиксировано 3 летальных случая.
Обнаруженные случаи по областям:
Винницкая область - 544 случая;
Волынская область - 470 случаев;
Днепропетровская область - 704 случая;
Донецкая область - 100 случаев;
Житомирская область - 517 случаев;
Закарпатская область - 695 случаев;
Запорожская область - 328 случаев;
Ивано-Франковская область - 1116 случаев;
Кировоградская область - 416 случаев;
м. Киев - 1805 случаев;
Киевская область - 972 случая;
Львовская область - 753 случая;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 221 случай;
Одесская область - 636 случаев;
Полтавская область - 246 случаев;
Ровенская область - 926 случаев;
Сумская область - 154 случая;
Тернопольская область - 999 случаев;
Харьковская область - 572 случая;
Херсонская область - 159 случаев;
Хмельницкая область - 175 случаев;
Черновицкая область - 2268 случаев;
Черкасская область - 341 случай;
Черниговская область - 73 случая.
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