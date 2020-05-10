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В Україні коронавірус виявили вже майже у 3 тисяч медиків

Неділя, 10 травня 2020, 10:53
В Україні коронавірус виявили вже майже у 3 тисяч медиків

В Україні за добу коронавірус виявили у 110 медпрацівників. Загальна кількість заражених медиків сягнула майже 3 тисяч, 21 з них помер.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в неділю, Центр громадського здоров'я

Деталі: За словами Степанова, із 522 людей, у яких виявлено коронавірус за минулу добу, 30 дітей та 110 медпрацівників.

За весь час пандемії із 15 232 хворих на COVID-19 – 1056 дітей та 2964 медпрацівника.

Міністр також повідомив, що за минулу добу в Україні було госпіталізовано 134 особи, в яких виявлено коронавірус.

Разом з тим, як повідомляє Центр громадського здоров'я, всього потребували госпіталізації 4 762 осіб, з них 185 дітей та 533 медики. Підключення до апарату штучної вентиляції легень потребували 201 особа, зокрема одна дитина та 17 медиків.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 391 людина, з них 21 медпрацівник.

Українська правда

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Теми: коронавірусМОЗмедицина
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