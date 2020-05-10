Усі розділи
Укр / Рус

В Україні коронавірус виявили вже майже у 3 тисяч медиків

Неділя, 10 травня 2020, 10:53

В Україні за добу коронавірус виявили у 110 медпрацівників. Загальна кількість заражених медиків сягнула майже 3 тисяч, 21 з них помер.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в неділю, Центр громадського здоров'я

Деталі: За словами Степанова, із 522 людей, у яких виявлено коронавірус за минулу добу, 30 дітей та 110 медпрацівників.

За весь час пандемії із 15 232 хворих на COVID-19 – 1056 дітей та 2964 медпрацівника.

Міністр також повідомив, що за минулу добу в Україні було госпіталізовано 134 особи, в яких виявлено коронавірус.

Разом з тим, як повідомляє Центр громадського здоров'я, всього потребували госпіталізації 4 762 осіб, з них 185 дітей та 533 медики. Підключення до апарату штучної вентиляції легень потребували 201 особа, зокрема одна дитина та 17 медиків.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 391 людина, з них 21 медпрацівник.

Українська правда
Теми: коронавірусМОЗмедицина


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Посольство Британії: Україна забороняє виїзд своїх громадян без дозволу МЗС

Коронавірус в Україні: 522 випадки за добу

Формування Російської Федерації 17 разів порушили режим "тиші"

У світі діагностували 89 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус

Епідемія на Буковині не вщухає: в ОДА озвучили сумну статистику

Українські ліки від коронавірусу вже тестують у Німеччині

Усі головні новини...
коронавірус
Коронавірус в Україні: 522 випадки за добу
У Мінську затримали активістів "Молодіжного блоку"
У світі діагностували 89 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус
Останні новини
10:53
В Україні коронавірус виявили вже майже у 3 тисяч медиків
10:07
Посольство Британії: Україна забороняє виїзд своїх громадян без дозволу МЗС
09:44
Саакашвілі каже, що його з самого початку хотіли призначити не віцепрем'єром
09:17
Коронавірус в Україні: 522 випадки за добу
08:38
На Печерську горіла лазня на 20-му поверсі житлового будинку
08:00
Головні новини суботи і ночі: Зеленський пояснив, навіщо йому Саакашвілі, святкування 9 травня
07:12
Формування Російської Федерації 17 разів порушили режим "тиші"
06:11
У Мінську затримали активістів "Молодіжного блоку"
05:06
У світі діагностували 89 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус
03:58
Держсекретар США: "Ми ніколи не дозволимо Ірану мати ядерну зброю"
Усі новини...