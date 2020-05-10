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В Украине коронавирус обнаружили уже почти у 3 тысяч медиков

Воскресенье, 10 мая 2020, 10:53
В Украине коронавирус обнаружили уже почти у 3 тысяч медиков

В Украине за сутки коронавирус обнаружили у 110 медработников. Общее количество зараженных медиков достигло почти 3 тысяч, 21 из них умер.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в воскресенье, Центр общественного здоровья

Детали: По словам Степанова, из 522 человек, у которых выявлен коронавирус за минувшие сутки, 30 детей и 110 медработников.

За все время пандемии из 15232 больных COVID-19 – 1056 детей и 2964 медработника.

Министр также сообщил, что за минувшие сутки в Украине были госпитализированы 134 человека, в которых обнаружен коронавирус.

Вместе с тем, как сообщает Центр общественного здоровья, всего нуждались в госпитализации 4762 человек, из них 185 детей и 533 медика. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 201 человек, в том числе один ребенок и 17 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умер 391 человек, из них 21 медработник.

Украинская правда
Темы: коронавирусМинздравмедицина
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