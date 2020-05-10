Все разделы
Укр / Рус

В Украине коронавирус обнаружили уже почти у 3 тысяч медиков

Воскресенье, 10 мая 2020, 10:53

В Украине за сутки коронавирус обнаружили у 110 медработников. Общее количество зараженных медиков достигло почти 3 тысяч, 21 из них умер.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в воскресенье, Центр общественного здоровья

Детали: По словам Степанова, из 522 человек, у которых выявлен коронавирус за минувшие сутки, 30 детей и 110 медработников.

За все время пандемии из 15232 больных COVID-19 – 1056 детей и 2964 медработника.

Министр также сообщил, что за минувшие сутки в Украине были госпитализированы 134 человека, в которых обнаружен коронавирус.

Вместе с тем, как сообщает Центр общественного здоровья, всего нуждались в госпитализации 4762 человек, из них 185 детей и 533 медика. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 201 человек, в том числе один ребенок и 17 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умер 391 человек, из них 21 медработник.

Украинская правда
Темы: коронавирусМинздравмедицина


powered by lun.ua
Главное сегодня

Посольство Великобритании: Украина запрещает выезд своих граждан без разрешения МИД

Коронавирус в Украине: 522 случая за сутки

Формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим "тишины"

В мире диагностировали 89 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом

Эпидемия на Буковине не утихает: в ОГА озвучили печальную статистику

Украинские лекарства от коронавируса уже тестируют в Германии

Все главные новости...
коронавирус
Коронавирус в Украине: 522 случая за сутки
В Минске задержали активистов, которые пронесли по городу гроб из-за парада
В мире диагностировали 89 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом
Последние новости
10:53
В Украине коронавирус обнаружили уже почти у 3 тысяч медиков
10:07
Посольство Великобритании: Украина запрещает выезд своих граждан без разрешения МИД
09:44
Саакашвили говорит, что его с самого начала хотели назначить не вицепремьером
09:17
Коронавирус в Украине: 522 случая за сутки
08:38
На Печерске горела баня на 20-м этаже жилого дома
08:00
Главные новости субботы и ночи: Зеленский объяснил, зачем ему Саакашвили, празднование 9 мая
07:12
Формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим "тишины"
06:11
В Минске задержали активистов, которые пронесли по городу гроб из-за парада
05:06
В мире диагностировали 89 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом
03:58
Госсекретарь США: "Мы никогда не позволим Ирану иметь ядерное оружие"
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!