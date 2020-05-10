Усі розділи
Укр / Рус

Виїзд українців за кордон обмежений лише літаками – МЗС

Неділя, 10 травня 2020, 12:28

Міністерство закордонних справ стверджує, що загальних обмежень виїзду громадян України за кордон не існує, а в ухваленні рішення стосовно авіарейсів МЗС виконує лише функцію комунікатора.

Про "Європейській правді" повідомили у офіційному роз’ясненні прес-служби МЗС.

Як відомо, раніше низка іноземних дипмісій, включно із посольством Великої Британії яке опублікувало офіційне повідомлення, стверджували, що Україна забороняє виїзд своїх громадян без дозволу МЗС.

Втім, у МЗС наполягають, що це обмеження стосується лише перетину кордону у "закритих" пунктах перетину, передусім у аеропортах.

"Чинним законодавством не встановлено жодних додаткових обмежень щодо виїзду громадян України за кордон. В умовах протидії поширенню епідемії коронавірусу в Україні, Уряд ухвалив рішення про закриття окремих пунктів пропуску через державний кордон, зокрема, для повітряного сполучення", - йдеться у поясненні. "МЗС проінформувало іноземні дипломатичні представництва в Україні", лише про перелік цих пунктів, пояснили у міністерстві.

Варто зауважити, що саме цих пунктів перетину кордону - передусім аеропортів - стосуються обмеження, про які повідомлялося раніше.  У посольстві Великої Британії раніше повідомляли, що обмеження стосуються також перетину наземного кордону; виходячи з пояснень МЗС, це повідомлення є хибним.

При цьому в МЗС пояснюють, що вони не надають дозволи чи відмови у дозволі на виїзд за кордон і не передавали таку інформацію дипустановам.   "Іншої інформації про обмеження виїзду за кордон чи необхідності отримання від Міністерства закордонних справ України дозволів на виїзд громадян України, зокрема, тих, які мають посвідки на постійне проживання за кордоном, МЗС не давало", - пояснили у пресслужбі дипвідомства.

Натомість МЗС є комунікатором, що передає інформацію від посольств до інших органів влади, що мають право ухвалювати необхідні рішення.

"В умовах пандемії коронавірусу МЗС виконує комунікаційну функцію між центральними органами виконавчої влади, які здійснюють свої повноваження у сфері забезпечення перевезення пасажирів та охорони державного кордону, та іноземними дипломатичними представництвами в Україні", - пояснили у дипвідомстві.

Раніше посольство Великої Британії в Україні заявило, що офіційний Київ повідомив партнерів про нібито заборону для виїзду своїх громадян без окремого дозволу міністерства закордонних справ. 

Відомо, що раніше уряд Дениса Шмигаля раніше також намагався отримати право на запровадження повної заборони на виїзд, однак його ініціатива зустріла критику експертної спільноти як неконституційна та сумнівна за користю, і наразі не була схвалена парламентом (Детальніше – у статті "Забороняю, бо можу!": що не так із законопроєктом про обмеження права виїзду за кордон).

Теми: МЗСкордонавіаВелика Британія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Виїзд українців за кордон обмежений лише літаками – МЗС

мапаКличко: найбільша динаміка захворюваності – у двох районах Києва

Посольство Британії: Україна забороняє виїзд своїх громадян без дозволу МЗС

Коронавірус в Україні: 522 випадки за добу

Формування Російської Федерації 17 разів порушили режим "тиші"

У світі діагностували 89 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус

Усі головні новини...
МЗС
У МЗС попередньо підтвердили викрадення українця піратами
Посольство Британії: Україна забороняє виїзд своїх громадян без дозволу МЗС
Пірати викрали українця біля берегів Африки
Останні новини
12:53
Епідемія у Франції: за добу померлих найменше за майже 2 місяці
12:40
Від коронавірусу помер головлікар станції швидкої допомоги Івано-Франківська
12:28
Виїзд українців за кордон обмежений лише літаками – МЗС
12:18
У МЗС попередньо підтвердили викрадення українця піратами
12:05
В.о. голови ДФС змінив майже всіх керівників регіональних підрозділів
11:57
мапаКличко: найбільша динаміка захворюваності – у двох районах Києва
11:39
Польці, працівника-українця якої знайшли мертвим, дали менше 2 років
11:30
Підозрюваного у вбивстві Окуєвої Редькіна лишили під вартою
11:08
Рішення Німеччини щодо "Північного потоку-2" стане відоме у травні
10:53
В Україні коронавірус виявили вже майже у 3 тисяч медиків
Усі новини...