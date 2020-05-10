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Выезд украинцев за границу ограничен только самолетами – МИД

Воскресенье, 10 мая 2020, 12:28
Выезд украинцев за границу ограничен только самолетами – МИД

Министерство иностранных дел утверждает, что общих ограничений выезда граждан Украины за границу не существует, а в принятии решения о авиарейсов МИД выполняет только функцию коммуникатора.

Об этом "Европейской правде" сообщили в официальном разъяснении пресс-службы МИД.

Как известно, ранее ряд иностранных дипмиссий, включая посольство Великобритании, которое опубликовало официальное сообщение, утверждали, что Украина запрещает выезд своих граждан без разрешения МИД.

В МИД настаивают, что это ограничение касается только пересечения границы в "закрытых" пунктах пересечения, прежде всего в аэропортах.

"Действующим законодательством не установлено никаких дополнительных ограничений выезда граждан Украины за границу. В условиях противодействия распространению эпидемии коронавируса в Украине, Правительство приняло решение о закрытии отдельных пунктов пропуска через государственную границу, в частности, для воздушного сообщения", - говорится в пояснении. "МИД проинформировал иностранные дипломатические представительства в Украине", только о перечне этих пунктов, пояснили в министерстве. 

Стоит заметить, что именно этих пунктов пересечения границы – прежде всего аэропортов – касаются ограничения, о которых сообщалось ранее. В посольстве Великобритании ранее сообщали, что ограничения касаются также пунктов пересечения наземной границы; исходя из объяснений МИД, это сообщение является неправильным.

При этом, в МИД объясняют, что они не предоставляют разрешения или отказа в разрешении на выезд за границу, и не передавали такую ​​информацию дипучреждениям.

"Другой информации об ограничении выезда за границу или необходимости получения от Министерства иностранных дел Украины разрешений на выезд граждан Украины, в частности тех, которые имеют вида на жительство за рубежом, МИД не давало", - пояснили в пресс-службе дипведомства.

Зато МИД является коммуникатором, передающим информацию от посольств в другие органы власти, которые имеют право принимать необходимые решения.

"В условиях пандемии коронавируса, МИД выполняет коммуникационную функцию между центральными органами исполнительной власти, осуществляющими свои полномочия в сфере обеспечения перевозки пассажиров и охраны государственной границы, и иностранными дипломатическими представительствами в Украине", - пояснили в дипведомстве.

Ранее посольство Великобритании в Украине заявило, что официальный Киев сообщил партнерам о якобы запрете на выезд своих граждан без отдельного разрешения министерства иностранных дел.

Известно, что ранее правительство Дениса Шмыгаля также пыталось получить право на введение полного запрета на выезд, однако его инициатива встретила критику экспертного сообщества как неконституционная и сомнительной пользы, и пока не была одобрена парламентом (подробнее - в статье "Запрещаю, потому что могу! ": что не так с законопроектом об ограничении права выезда за границу).

"Украинская правда" в Threads

Темы: МИДграницаавиаВеликобритания
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