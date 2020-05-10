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Від коронавірусу помер головлікар станції швидкої допомоги Івано-Франківська

Неділя, 10 травня 2020, 12:40
galka.if.ua

Помер головний лікар Івано-Франківської станції швидкої медичної допомоги Ігор Ковалюк, у якого раніше було діагностовано COVID-19.

Джерело: мер Івано-Франківська Руслан Марцінків у Facebook, "Галка"

Дослівно Марцінків: "Сьогодні відійшов у вічність головний лікар Івано-Франківської станції швидкої медичної допомоги Ігор Ковалюк".

Деталі: Мер не вказав причини смерті.

Однак, як пише місцеве видання "Галка", 4 травня під час Facebook-трансляції Марцінків повідомляв, що головний лікар Івано-Франківської станції швидкої медичної допомоги перебуває у важкому стані з діагнозом COVID-19.

"Маємо двох важких пацієнтів, серед них керівник франківської станції швидкої допомоги. Його стан стабілізувався, але залишається важкий. Ці хворі на кисневій терапії", - повідомляв мер.

Українська правда
Теми: коронавірусІвано-Франківськмедицина


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