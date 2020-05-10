Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Від коронавірусу помер головлікар станції швидкої допомоги Івано-Франківська

Неділя, 10 травня 2020, 12:40
Від коронавірусу помер головлікар станції швидкої допомоги Івано-Франківська
galka.if.ua

Помер головний лікар Івано-Франківської станції швидкої медичної допомоги Ігор Ковалюк, у якого раніше було діагностовано COVID-19.

Джерело: мер Івано-Франківська Руслан Марцінків у Facebook, "Галка"

Дослівно Марцінків: "Сьогодні відійшов у вічність головний лікар Івано-Франківської станції швидкої медичної допомоги Ігор Ковалюк".

Деталі: Мер не вказав причини смерті.

Однак, як пише місцеве видання "Галка", 4 травня під час Facebook-трансляції Марцінків повідомляв, що головний лікар Івано-Франківської станції швидкої медичної допомоги перебуває у важкому стані з діагнозом COVID-19.

"Маємо двох важких пацієнтів, серед них керівник франківської станції швидкої допомоги. Його стан стабілізувався, але залишається важкий. Ці хворі на кисневій терапії", - повідомляв мер.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусІвано-Франківськмедицина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
15:28
Болгарія займається усуненням лазівки, яка принесла Росії мільйони євро від продажу нафти
15:25
Ще п’ятьох дітей повернули з окупації – Херсонська ОВА
15:24
Естонія виділила Україні пакет військової допомоги на €80 мільйонів
15:17
Нацбанк не бачить підстав для "друку" грошей
15:09
На Волині до трьох років тюрми засудили чоловіка, який відмовився служити з релігійних переконань
15:03
Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів
15:00
Без рішення по Україні ЄС може звалитися у нескінченні внутрішні суперечки, натякає Зеленський
14:56
Прикривалися полоненими бійцями ЗСУ як щитом: прокуратура почала розслідування злочину РФ
14:53
НБУ пояснив, чому офіційний курс долара перетнув позначку 37 гривень
Усі новини...
Реклама: