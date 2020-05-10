От коронавируса умер главврач станции скорой помощи Ивано-Франковска
Умер главный врач Ивано-Франковской станции скорой медицинской помощи Игорь Ковалюк, у которого ранее был диагностирован COVID-19.
Источник: мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Facebook, "Галка"
Дословно Марцинкив: "Сегодня скончался главный врач Ивано-Франковской станции скорой медицинской помощи Игорь Ковалюк".
Детали: Мэр не указал причины смерти.
Однако, как пишет местное издание "Галка", 4 мая во время Facebook-трансляции Марцинкив сообщал, что главный врач Ивано-Франковской станции скорой медицинской помощи находится в тяжелом состоянии с диагнозом COVID-19.
"Есть два тяжелых пациента, среди них руководитель Франковской станции скорой помощи. Его состояние стабилизировалось, но остается тяжелым. Эти больные на кислородной терапии", - сообщал мэр.