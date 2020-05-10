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От коронавируса умер главврач станции скорой помощи Ивано-Франковска

Воскресенье, 10 мая 2020, 12:40
galka.if.ua

Умер главный врач Ивано-Франковской станции скорой медицинской помощи Игорь Ковалюк, у которого ранее был диагностирован COVID-19.

Источник: мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Facebook, "Галка"

Дословно Марцинкив: "Сегодня скончался главный врач Ивано-Франковской станции скорой медицинской помощи Игорь Ковалюк".

Детали: Мэр не указал причины смерти.

Однако, как пишет местное издание "Галка", 4 мая во время Facebook-трансляции Марцинкив сообщал, что главный врач Ивано-Франковской станции скорой медицинской помощи находится в тяжелом состоянии с диагнозом COVID-19.

"Есть два тяжелых пациента, среди них руководитель Франковской станции скорой помощи. Его состояние стабилизировалось, но остается тяжелым. Эти больные на кислородной терапии", - сообщал мэр.

Украинская правда
Темы: коронавирусИвано-Франковскмедицина


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