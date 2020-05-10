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Епідемія у Франції: за добу померлих найменше за майже 2 місяці

Неділя, 10 травня 2020, 12:53

За минулу добу від коронавірусу у Франції померли 80 осіб, що є найменшим показником за майже 2 місяці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFM-TV.

За останніми даними органів охорони здоров’я, за останні 24 години у Франції від коронавірусу померли 80 осіб. Це найменший показник померлих за добу з 17 березня, і суттєво менше, ніж підсумок попередньої доби – 243 загиблих. 

Кількість госпіталізованих за добу зменшилася на 110 осіб – до 22 614 станом на вечір суботи. З них у реанімації перебувають 2812 хворих, що на 56 менше, ніж напередодні. Кількість госпіталізованих та хворих у реанімації поступово знижується протягом останнього місяця.

Загалом з початку епідемії у Франції зареєстрували 138 854 підтверджених заражень коронавірусом. Померли 26 310 хворих, з них 16573 – у лікарнях, 9737 – у будинках для літніх людей та інших медико-соціальних закладах. 56 038 хворих – одужали.

Нагадаємо, від завтра Франція планує послабити жорсткий карантин: коли людям буде дозволено від’їздити на відстань до 100 км від свого помешкання. З цього дня носіння масок в громадському транспорті буде обов'язковим.

Теми: Франціякоронавірус


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