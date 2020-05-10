Эпидемия во Франции: за сутки наименьшее число умерших за почти 2 месяца

За минувшие сутки от коронавируса во Франции умерли 80 человек, что является наименьшим показателем за почти 2 месяца.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFM-TV.

По последним данным органов здравоохранения, за последние 24 часа во Франции от коронавируса умерли 80 человек. Это наименьший показатель умерших за сутки с 17 марта, и существенно меньше, чем итог предыдущих суток – 243 погибших.

Количество госпитализированных за сутки уменьшилось на 110 человек – до 22 614 по состоянию на вечер субботы. Из них в реанимации находятся 2812 больных, что на 56 меньше, чем накануне. Количество госпитализированных и больных в реанимации постепенно снижается в течение последнего месяца.

Всего с начала эпидемии во Франции зарегистрировали 138 854 подтвержденных заражений коронавирусом. Умерли 26 310 больных, из них 16 573 – в больницах, 9737 – в домах престарелых и других медико-социальных учреждениях. 56 038 больных – выздоровели.

Напомним, завтра Франция планирует ослабить жесткий карантин: людям будет разрешено путешествовать на расстояние до 100 км от своего дома. С этого дня ношения масок в общественном транспорте будет обязательным.