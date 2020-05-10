Цього року найбільше матерів-героїнь виявилося на Волині
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання "мати-героїня" 678 українським жінкам.
Джерело: пресслужба президента
Деталі: Почесне звання отримали матері, які виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей.
Серед нагороджених – 31 мешканка Вінницької області, 108 – Волинської, 12 – Дніпропетровської, 17 – Донецької, 26 – Житомирської, 49 – Закарпатської, 14 – Запорізької, 39 – Івано-Франківської, 16 – Київської та 20 – міста Києва.
Також званням "Мати-героїня" відзначили 9 мешканок Кіровоградської області, 2 – Луганської, 58 – Львівської, 16 – Миколаївської, 34 – Одеської, 8 – Полтавської, 74 – Рівненської, 7 – Сумської, 15 – Тернопільської, 15 – Харківської, 3 – Херсонської, 20 – Хмельницької, 18 – Черкаської, 53 – Чернівецької та 14 – Чернігівської.