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В этом году больше всего матерей-героинь оказалось на Волыни

Воскресенье, 10 мая 2020, 14:09
В этом году больше всего матерей-героинь оказалось на Волыни

Президент Владимир Зеленский присвоил звание "мать-героиня" 678 украинским женщинам.

Источник: пресс-служба президента

Детали: Почетное звание получили матери, воспитавшие до восьмилетнего возраста пятерых и более детей.

Среди награжденных – 31 жительница Винницкой области, 108 – Волынской, 12 – Днепропетровской, 17 – Донецкой, 26 – Житомирской, 49 – Закарпатской, 14 – Запорожской, 39 – Ивано-Франковской, 16 – Киевской и 20 – города Киева.

Также званием "Мать-героиня" отметили 9 жительниц Кировоградской области, 2 – Луганской, 58 – Львовской, 16 – Николаевской, 34 – Одесской, 8 – Полтавской, 74 – Ровенской, 7 – Сумской, 15 – Тернопольской, 15 – Харьковской, 3 – Херсонской, 20 – Хмельницкой, 18 – Черкасской, 53 – Черновицкой и 14 – Черниговской.

Украинская правда
Темы: Зеленскийнаграды
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