Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Вінничині у ДТП загинуло троє військовослужбовців

Неділя, 10 травня 2020, 14:34
На Вінничині у ДТП загинуло троє військовослужбовців
фото поліції

На Вінничині 9 травня у ДТП загинули троє військовослужбовців, одну людину госпіталізовано.

Джерело: поліція області

Деталі: Близько 22 години суботи на автодорозі між селами Нападівка та Люлинці Калинівського району автомобіль "Mercedes-Benz Vito" з’їхав з дороги та зіткнувся з деревом.

За попередньою інформацією слідства, водій автомобіля, 28-річний мешканець Калинівки, не  вибравши безпечної швидкості, не впорався з керуванням.

Внаслідок ДТП водій, його 27-річний пасажир та 28-річна пасажирка, військовослужбовці військової частини А 1119, від отриманих травм загинули на місці події.

 

20-річна пасажирка цього автомобіля у важкому стані госпіталізована до реанімаційного відділення Калинівської районної лікарні.

Усі обставини та причини аварії розслідуються в рамках відкритого кримінального провадження за ч.3 ст.286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Українська правда
Теми: Вінницька областьДТПЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
Вінницька область
У кількох областях була загроза ворожої балістики і БпЛА
На Вінниччині Сили оборони відпрацьовують повітряні цілі ворога – ОВА
З військкомату на суд. Як колишні чиновники-корупціонери на роботу поновлюються
Останні новини
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
15:28
Болгарія займається усуненням лазівки, яка принесла Росії мільйони євро від продажу нафти
15:25
Ще п’ятьох дітей повернули з окупації – Херсонська ОВА
15:24
Естонія виділила Україні пакет військової допомоги на €80 мільйонів
15:17
Нацбанк не бачить підстав для "друку" грошей
15:09
На Волині до трьох років тюрми засудили чоловіка, який відмовився служити з релігійних переконань
15:03
Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів
15:00
Без рішення по Україні ЄС може звалитися у нескінченні внутрішні суперечки, натякає Зеленський
14:56
Прикривалися полоненими бійцями ЗСУ як щитом: прокуратура почала розслідування злочину РФ
14:53
НБУ пояснив, чому офіційний курс долара перетнув позначку 37 гривень
Усі новини...
Реклама: