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На Вінничині у ДТП загинуло троє військовослужбовців

Неділя, 10 травня 2020, 14:34
фото поліції

На Вінничині 9 травня у ДТП загинули троє військовослужбовців, одну людину госпіталізовано.

Джерело: поліція області

Деталі: Близько 22 години суботи на автодорозі між селами Нападівка та Люлинці Калинівського району автомобіль "Mercedes-Benz Vito" з’їхав з дороги та зіткнувся з деревом.

За попередньою інформацією слідства, водій автомобіля, 28-річний мешканець Калинівки, не  вибравши безпечної швидкості, не впорався з керуванням.

Внаслідок ДТП водій, його 27-річний пасажир та 28-річна пасажирка, військовослужбовці військової частини А 1119, від отриманих травм загинули на місці події.

 

20-річна пасажирка цього автомобіля у важкому стані госпіталізована до реанімаційного відділення Калинівської районної лікарні.

Усі обставини та причини аварії розслідуються в рамках відкритого кримінального провадження за ч.3 ст.286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Українська правда
Теми: Вінницька областьДТПЗбройні сили


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