На Вінничині у ДТП загинуло троє військовослужбовців
На Вінничині 9 травня у ДТП загинули троє військовослужбовців, одну людину госпіталізовано.
Джерело: поліція області
Деталі: Близько 22 години суботи на автодорозі між селами Нападівка та Люлинці Калинівського району автомобіль "Mercedes-Benz Vito" з’їхав з дороги та зіткнувся з деревом.
За попередньою інформацією слідства, водій автомобіля, 28-річний мешканець Калинівки, не вибравши безпечної швидкості, не впорався з керуванням.
Внаслідок ДТП водій, його 27-річний пасажир та 28-річна пасажирка, військовослужбовці військової частини А 1119, від отриманих травм загинули на місці події.
20-річна пасажирка цього автомобіля у важкому стані госпіталізована до реанімаційного відділення Калинівської районної лікарні.
Усі обставини та причини аварії розслідуються в рамках відкритого кримінального провадження за ч.3 ст.286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).