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В Винницкой области в ДТП погибли трое военнослужащих

Воскресенье, 10 мая 2020, 14:34
фото полиции

В Винницкой области 9 мая во ДТП погибли трое военнослужащих, один человек госпитализирован.

Источник: полиция области

Детали: Около 22 часов субботы на автодороге между селами Нападовка и Люлинцы Калиновского района автомобиль "Mercedes-Benz Vito" съехал с дороги и столкнулся с деревом.

По предварительной информации следствия, водитель автомобиля, 28-летний житель Калиновки, не выбрав безопасную скорость, не справился с управлением.

В результате ДТП водитель, его 27-летний пассажир и 28-летняя пассажирка, военнослужащие воинской части А 1119, от полученных травм погибли на месте происшествия.

 

20-летняя пассажирка этого автомобиля в тяжелом состоянии госпитализирована в реанимационное отделение Калиновской районной больницы.

Все обстоятельства и причины аварии расследуются в рамках открытого уголовного производства по ч.3 ст.286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Украинская правда
Темы: Винницкая областьДТПВооруженные силы


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