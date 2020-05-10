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Епідемія в Іспанії: померлих за добу – найменше з 18 березня

Неділя, 10 травня 2020, 14:43

За останню добу від коронавірусу в Іспанії померли 143 хворих, що є найменшим показником з 18 березня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

За останню добу від коронавірусу в Іспанії померли 143 хворих, що є найменшим показником з 18 березня. Напередодні повідомляли про 179 померлих, а до цього три дні поспіль щоденна кількість загиблих перевищувала 200.

Кількість нових випадків захворювання за добу зросла на 812, порівняно з 604 новими хворими вчора. Водночас, це менше, ніж 1095 у п’ятницю.

З лікарень за останні 24 години виписали ще 2 214 пацієнтів, що одужали від коронавірусу.

Загалом з початку епідемії в Іспанії зареєстрували 224 390 підтверджених заражень коронавірусом. 26 621 хворих померли, 136 166 – одужали. ПЛР-тест на коронавірус здали більше 1,6 мільйона іспанців.

Нагадаємо, вчора уряд Іспанії прийняв рішення, за яким 11 регіонів – майже половина населення країни – з понеділка перейдуть  перейдуть до "фази 1" першої з чотирьох фази пом'якшення карантину. Два найбільших міста країни - Мадрид і Барселона - поки не відповідають критеріям пом'якшення, тому карантин у них продовжиться без змін. 

6 травня парламент Іспанії вчетверте продовжив надзвичайний стан у зв’язку з епідемією, підтримавши пропозицію прем’єра.

Надзвичайний стан в Іспанії запроваджений з 14 березня. Кожні 2 тижні Конгрес має затвердити його продовження. Термін попереднього продовження сплив 9 травня.

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Теми: Іспаніякоронавірус


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