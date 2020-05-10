Эпидемия в Испании: умерших за сутки – менше всего с 18 марта

За последние сутки от коронавируса в Испании умерли 143 больных, что является наименьшим показателем с 18 марта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

За последние сутки от коронавируса в Испании умерли 143 больных, что является наименьшим показателем с 18 марта. Накануне сообщалось о 179 погибших, а до этого три дня подряд ежедневное количество погибших превышало 200.

Количество новых случаев заболевания за сутки возросло на 812, по сравнению с 604 новыми больными вчера. В то же время, это меньше, чем 1095 в пятницу.

Из больниц за последние 24 часа выписали еще 2214 пациентов.

Всего с начала эпидемии в Испании зарегистрировали 224 390 подтвержденных заражений коронавирусом. 26 621 больных умерли, 136 166 – выздоровели. ПЦР-тест на коронавирус сдали более 1,6 миллиона испанцев.

Напомним, вчера правительство Испании приняло решение, согласно которому 11 регионов – почти половина населения страны – с понедельника перейдут перейдут к "фазе 1", первой из четырех фазы смягчения карантина. Два крупнейших города страны – Мадрид и Барселона – пока не соответствуют критериям смягчения, поэтому карантин в них продолжится без изменений.

6 мая парламент Испании в четвертый раз продлил чрезвычайное положение в связи с эпидемией, поддержав предложение премьера.

Чрезвычайное положение в Испании введено с 14 марта. Каждые 2 недели Конгресс должен утвердить его продолжение. Срок предыдущего продления истек 9 мая.

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