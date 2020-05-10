Все разделы
Укр / Рус

Эпидемия в Испании: умерших за сутки – менше всего с 18 марта

Воскресенье, 10 мая 2020, 14:43

За последние сутки от коронавируса в Испании умерли 143 больных, что является наименьшим показателем с 18 марта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

За последние сутки от коронавируса в Испании умерли 143 больных, что является наименьшим показателем с 18 марта. Накануне сообщалось о 179 погибших, а до этого три дня подряд ежедневное количество погибших превышало 200.

Количество новых случаев заболевания за сутки возросло на 812, по сравнению с 604 новыми больными вчера. В то же время, это меньше, чем 1095 в пятницу.

Из больниц за последние 24 часа выписали еще 2214 пациентов.

Всего с начала эпидемии в Испании зарегистрировали 224 390 подтвержденных заражений коронавирусом. 26 621 больных умерли, 136 166 – выздоровели. ПЦР-тест на коронавирус сдали более 1,6 миллиона испанцев.

Напомним, вчера правительство Испании приняло решение, согласно которому 11 регионов – почти половина населения страны – с понедельника перейдут перейдут к "фазе 1", первой из четырех фазы смягчения карантина. Два крупнейших города страны – Мадрид и Барселона – пока не соответствуют критериям смягчения, поэтому карантин в них продолжится без изменений.

6 мая парламент Испании в четвертый раз продлил чрезвычайное положение в связи с эпидемией, поддержав предложение премьера.

Чрезвычайное положение в Испании введено с 14 марта. Каждые 2 недели Конгресс должен утвердить его продолжение. Срок предыдущего продления истек 9 мая.

Читайте также: Три шага к нормальной жизни: как Испания хочет положить конец коронавирусному кризису.

Темы: Испаниякоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

В МОЗ утвердили рекомендации для парикмахерских, магазинов и т.д. на время карантина

Выезд украинцев за границу ограничен только самолетами – МИД

картаКличко: наибольшая динамика заболеваемости – в двух районах Киева

Британское посольство заявляет о запрете выезда из Украины, но уже не говорит о "разрешении МИД"

Коронавирус в Украине: 522 случая за сутки

Формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим "тишины"

Все главные новости...
Испания
Эпидемия в Испании: уровень смертности и новых заражений упал за сутки
В Барселоне людям разрешили отдыхать на пляжах в определенные часы
Эпидемия в Испании: число умерших и новых заражений несколько возросло
Последние новости
14:50
Tesla будет судиться с округом за право начать работу
14:43
Эпидемия в Испании: умерших за сутки – менше всего с 18 марта
14:34
В Винницкой области в ДТП погибли трое военнослужащих
14:23
Всемирный банк рекомендует отсрочить строительство новых «зеленых» электростанций
14:09
В этом году больше всего матерей-героинь оказалось на Волыни
14:00
В России за сутки более 11 тысяч случаев коронавируса
13:45
Три авиакомпании планируют возобновить рейсы из Украины
13:22
В МОЗ утвердили рекомендации для парикмахерских, магазинов и т.д. на время карантина
12:53
Эпидемия во Франции: за сутки наименьшее число умерших за почти 2 месяца
12:40
От коронавируса умер главврач станции скорой помощи Ивано-Франковска
Все новости...