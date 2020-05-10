Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Эпидемия в Испании: умерших за сутки – менше всего с 18 марта

Воскресенье, 10 мая 2020, 14:43

За последние сутки от коронавируса в Испании умерли 143 больных, что является наименьшим показателем с 18 марта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

За последние сутки от коронавируса в Испании умерли 143 больных, что является наименьшим показателем с 18 марта. Накануне сообщалось о 179 погибших, а до этого три дня подряд ежедневное количество погибших превышало 200.

Количество новых случаев заболевания за сутки возросло на 812, по сравнению с 604 новыми больными вчера. В то же время, это меньше, чем 1095 в пятницу.

Из больниц за последние 24 часа выписали еще 2214 пациентов.

Всего с начала эпидемии в Испании зарегистрировали 224 390 подтвержденных заражений коронавирусом. 26 621 больных умерли, 136 166 – выздоровели. ПЦР-тест на коронавирус сдали более 1,6 миллиона испанцев.

Напомним, вчера правительство Испании приняло решение, согласно которому 11 регионов – почти половина населения страны – с понедельника перейдут перейдут к "фазе 1", первой из четырех фазы смягчения карантина. Два крупнейших города страны – Мадрид и Барселона – пока не соответствуют критериям смягчения, поэтому карантин в них продолжится без изменений.

6 мая парламент Испании в четвертый раз продлил чрезвычайное положение в связи с эпидемией, поддержав предложение премьера.

Чрезвычайное положение в Испании введено с 14 марта. Каждые 2 недели Конгресс должен утвердить его продолжение. Срок предыдущего продления истек 9 мая.

Читайте также: Три шага к нормальной жизни: как Испания хочет положить конец коронавирусному кризису.

Темы: Испаниякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Испания
Полевой госпиталь, "Леопарды", БТРы и "скорые": Испания объявила о помощи Украине
Испания и Великобритания против предоставления Украине кассетных снарядов
Зеленский: Верю, что скоро обеспечим условия для возвращения людей в Украину
Последние новости
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
Все новости...
Реклама: