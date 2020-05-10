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Із вівторка на Україну чекає похолодання з дощами й грозами

Неділя, 10 травня 2020, 15:21
Із вівторка на Україну чекає похолодання з дощами й грозами

У понеділок в Україні буде тепла погода без опадів, однак із вівторка на Україну чекає похолодання з дощами та грозами.

Джерело: сайт Укргідрометцентру

 
meteo.gov.ua

Деталі: У понеділок, 11 травня, в Україні без опадів, мінлива хмарність. Температура повітря на більшості території – 8-10° тепла вночі і 25-27° удень. У східних областях трохи холодніше – до 22°.

Однак із 12 травня майже всю територію України, крім східних областей, охоплять грози.

Температура повітря вночі 11-14°, вдень – у західних областях 14-16°, у центральних – 20-22°, у східних та південних – 23-25°.

 

13 травня дощі прогнозують лише у західних областях. Температура вдень по всій Україні – 14-17°, на півдні країни – 17-19°.

 

14 травня дощі й грози очікуються на половині території України.

 
 

Температура повітря на більшості території вдень 14 і 15 травня – 12-15° тепла.

Українська правда
Теми: погода
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