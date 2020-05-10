Усі розділи
Укр / Рус

Із вівторка на Україну чекає похолодання з дощами й грозами

Неділя, 10 травня 2020, 15:21

У понеділок в Україні буде тепла погода без опадів, однак із вівторка на Україну чекає похолодання з дощами та грозами.

Джерело: сайт Укргідрометцентру

 
meteo.gov.ua

Деталі: У понеділок, 11 травня, в Україні без опадів, мінлива хмарність. Температура повітря на більшості території – 8-10° тепла вночі і 25-27° удень. У східних областях трохи холодніше – до 22°.

Однак із 12 травня майже всю територію України, крім східних областей, охоплять грози.

Температура повітря вночі 11-14°, вдень – у західних областях 14-16°, у центральних – 20-22°, у східних та південних – 23-25°.

 

13 травня дощі прогнозують лише у західних областях. Температура вдень по всій Україні – 14-17°, на півдні країни – 17-19°.

 

14 травня дощі й грози очікуються на половині території України.

 
 

Температура повітря на більшості території вдень 14 і 15 травня – 12-15° тепла.

Українська правда
Теми: погода


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Із вівторка на Україну чекає похолодання з дощами й грозами

У МОЗ затвердили рекомендації для перукарень, магазинів і т.д. на час карантину

Виїзд українців за кордон обмежений лише літаками – МЗС

мапаКличко: найбільша динаміка захворюваності – у двох районах Києва

Посольство Британії каже, що Україна забороняє виїзд громадян, але вже не згадує "дозволи МЗС"

Коронавірус в Україні: 522 випадки за добу

Усі головні новини...
погода
На Україну суне холодний атмосферний фронт
На День перемоги в Україні буде прохолодно, подекуди дощ
У Карпатах випало 15 сантиметрів снігу
Останні новини
15:38
У П’ємонті відкриють окремі дитсадки і школи: до 5 дітей у класі
15:21
Із вівторка на Україну чекає похолодання з дощами й грозами
14:50
Tesla буде судитися з округом за право почати роботу
14:43
Епідемія в Іспанії: померлих за добу – найменше з 18 березня
14:34
На Вінничині у ДТП загинуло троє військовослужбовців
14:23
Світовий банк рекомендує уряду відкласти будівництво нових "зелених" електростанцій
14:09
Цього року найбільше матерів-героїнь виявилося на Волині
14:00
У Росії за добу понад 11 тисяч випадків коронавірусу
13:45
Три авіакомпанії планують відновити рейси з України
13:22
У МОЗ затвердили рекомендації для перукарень, магазинів і т.д. на час карантину
Усі новини...