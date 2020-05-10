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Со вторника Украину ждет похолодание с дождями и грозами

Воскресенье, 10 мая 2020, 15:21
Со вторника Украину ждет похолодание с дождями и грозами

В понедельник в Украине будет теплая погода без осадков, однако со вторника Украину ждет похолодание с дождями и грозами.

Источник: сайт Укргидрометцентра

 

Детали: В понедельник, 11 мая, в Украине без осадков, переменная облачность. Температура воздуха на большей части территории - 8-10° тепла ночью и 25-27° днем. В восточных областях немного холоднее - до 22°.

Однако с 12 мая почти всю территорию Украины, кроме восточных областей, охватят грозы.

Температура воздуха ночью 11-14°, днем ​​- в западных областях 14-16°, в центральных - 20-22°, в восточных и южных - 23-25​​°.

 

13 мая дожди прогнозируют лишь в западных областях. Температура по всей Украине - 14-17°, на юге страны - 17-19°.

 

14 мая дожди и грозы ожидаются на половине территории Украины.

 
 

Температура воздуха на большей части территории днем ​​14 и 15 мая - 12-15° тепла.

Украинская правда

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Темы: погода
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