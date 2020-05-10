У П’ємонті відкриють окремі дитсадки і школи: до 5 дітей у класі

В італійському П’ємонті у "пілотному форматі" відкриють окремі дитсадки і школи. Йдеться не про повноцінне відновлення навчання, а радше муніципальний сервіс догляду за дітьми.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Rebubblica.

В італійському П’ємонті з 12 травня у пілотному форматі відновить роботу частина дитсадків і початкових шкіл. Спершу це будуть лише заклади кількох муніципалітетів у провінції Верчеллі – Боргосезія, Варалло та Квадроне. Відповідне рішення прийняла регіональна рада П’ємонту у п’ятницю. Ініціативу запропонував один з місцевих депутатів, її підтримали декілька мерів.

Основна ідея пілотного проекту – вирішити проблему родин, у яких обоє батьків вже вийшли на роботу, але не мають з ким залишити малих дітей. Залишати ж їх у бабусь та дідусів також небезпечно, тому що останні є групою ризику.

У групах дитсадка одночасно знаходитимуться не більше 4 дітей, а в класах початкової школи – не більше 5, з розрахунку 4-5 квадратних метрів площі на кожну дитину. Батьки дітей та персонал закладів, який виходить на роботу, повинні будуть здати тест на коронавірус.

Передбачається щоденна дезінфекція, регулярне провітрення приміщень щонайменш 10 хвилин на годину. Діти і вихователі повинні будуть мити руки принаймні раз на годину. Раз на день їм будуть міряти температуру. Обіди подаватимуть не у їдальні, а запакованими порціями у класах. Його привозитиме компанія, яка у звичайний час обслуговувала шкільну їдальню. Діти перебуватимуть у закладах повний робочий день, з 8 до 18 години.

Зазначається, що це не буде повноцінним навчанням, як до карантину – йдеться скоріше про формат "групи продовженого дня". Школярам потрібно буде приносити з собою планшети/ноутбуки та навушники, щоб протягом цього часу дистанційно вчитись зі своїми вчителями та виконувати домашні завдання, не заважаючи іншим.

Для батьків послуга буде платною – 10 євро на день, та 5 євро за харчування. Водночас, це дешевше, ніж послуги няні.

Передбачається, що пілотний проєкт буде діяти 1 місяць – з 12 травня до 12 червня.

Загалом в країні школи залишатимуться зачиненими до вересня, а тоді планується, що діти ходитимуть до школи лише декілька днів, позмінно, перемежовуючи звичайні уроки з навчанням онлайн.

Винятком є лише випускні класи, учні яких повертаються до школи з 1 червня, щоб готуватися до "італійського ЗНО", перенесеного на 17 червня.

Детальніше про те, як Італія планує виходити з карантину, читайте тут: Одужання Італії: як країна відновлює життя після жорсткого карантину.