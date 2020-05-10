В Пьемонте откроют отдельные детсады и школы: до 5 детей в классе

В итальянском Пьемонте в "пилотном формате" откроют отдельные детсады и школы. Речь идет не о полноценном восстановлении обучения, а скорее формате муниципального сервиса ухода за детьми.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Rebubblica.

В итальянском Пьемонте с 12 мая в пилотном формате возобновит работу часть детсадов и начальных школ. Сначала это будут только учреждения нескольких муниципалитетов в провинции Верчелли – Боргосезии, Варалло и Квадроне. Соответствующее решение принял региональный совет Пьемонта в пятницу. Инициативу предложил один из местных депутатов, ее поддержали несколько мэров.

Основная идея пилотного проекта – решить проблему семей, в которых оба родителя уже вышли на работу, но не имеют с кем оставить маленьких детей. Оставлять их у бабушек и дедушек также небезопасно, поскольку последние входят в группу риска.

В группах детского сада одновременно будет находиться не более 4 детей, а в классах начальной школы – не более 5, из расчета 4-5 квадратных метров площади на каждого ребенка. Родители детей и персонал учреждений, который выходит на работу, должны будут сдать тест на коронавирус.

Предполагается ежедневная дезинфекция, регулярное проветривания помещений как минимум 10 минут в час. Дети и воспитатели должны будут мыть руки не реже одного раза в час. Ежедневно им будут мерить температуру. Обеды подавать не в столовой, а упакованными порциями в классах. Их будет привозить компания, которая в обычное время обслуживала школьную столовую. Дети будут находиться в учреждениях полный рабочий день, с 8 до 18 часов.

Отмечается, что это не будет полноценным обучением, как в карантин – речь идет скорее о формате "группы продленного дня". Школьникам нужно будет приносить с собой планшеты / ноутбуки и наушники, чтобы в течение этого времени дистанционно учиться со своими учителями и выполнять домашние задания, не мешая другим.

Для родителей услуга будет платной – 10 евро в день, и 5 евро за питание. В то же время, это дешевле, чем услуги няни.

Предполагается, что пилотный проект будет действовать 1 месяц – с 12 мая по 12 июня.

В целом в Италии школы останутся закрытыми до сентября, а потом планируется, что дети будут ходить в школу только несколько дней, посменно, перемежая обычные уроки с обучением онлайн.

Исключением является только выпускные классы, ученики которых возвращаются в школу с 1 июня, чтобы готовиться к "итальянского ВНО", перенесенного на 17 июня.

Подробнее о том, как Италия планирует выходить из карантина, читайте здесь: Выздоровление Италии: как страна восстанавливает жизнь после жесткого карантина.