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ДТП в Росії: один українець загинув і троє постраждали

Неділя, 10 травня 2020, 15:56

Внаслідок ДТП у м.Вязьма Смоленської області Росії один громадянин України загинув і троє постраждали.

Джерело: директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев у коментарі УП

Деталі: ДТП сталася 9 травня о 22:40 за місцевим часом.

Дослівно: "За інформацією Головного управління МНС Росії по Смоленській області, внаслідок ДТП загинув 1 громадянин України та 3 українця отримали тілесні ушкодження. Тіло загиблого доправлено до Вяземської центральної районної лікарні.

Один постраждалий отримав легкі ушкодження. Другий українець – травми середньої тяжкості, його життю нічого не загрожує. Третій постраждалий перебуває у важкому стані у реанімаційному відділенні місцевої лікарні".

Деталі: Посольство України в РФ підтримує зв’язок з місцевою поліцією, медичним закладом та вживає заходів щодо розшуку родичів загиблого та постраждалих українців.

Справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС та Посольства України в РФ.

Катерина Тищенко, УП
Теми: РосіяДТПМЗС


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