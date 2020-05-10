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ДТП в России: один украинец погиб и трое пострадали

Воскресенье, 10 мая 2020, 15:56
ДТП в России: один украинец погиб и трое пострадали

В результате ДТП в г.Вязьма Смоленской области России один гражданин Украины погиб и трое пострадали.

Источник: директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев в комментарии УП

Детали: ДТП произошло 9 мая в 22:40 по местному времени.

Дословно: "По информации Главного управления МЧС России по Смоленской области, в результате ДТП погиб 1 гражданин Украины и 3 украинца получили телесные повреждения. Тело погибшего доставили в Вяземскую центральную районную больницу.

Один пострадавший получил легкие повреждения. Второй украинец – травмы средней тяжести, его жизни ничего не угрожает. Третий пострадавший находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении местной больницы".

Детали: Посольство Украины в РФ поддерживает связь с местной полицией, медицинским учреждением и принимает меры по розыску родственников погибшего и пострадавших украинцев.

Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и Посольства Украины в РФ.

Катерина Тищенко, УП

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Темы: РосcияДТПМИД
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