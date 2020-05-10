У Німеччині повідомляють про прискорення поширення коронавірусу

У Німеччині виявили прискорення поширення коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС, про це заявили в Інституті Роберта Коха.

В Інституті зазначають, що коефіцієнт відтворення вірусу ("R-value") перевищив "1", і це викликає стурбованість у контексті послаблення карантинних обмежень.

Коефіцієнт відтворення вірусу відображає, скільки людей в середньому інфікує одна заражена людина. Якщо він вищий 1, вірус поширюється експоненційно.

Для Німеччини цей показник зріс до 1.1, після того, як тривалий час не перевищував одиниці.

"Збільшення числа відтворюваності вимагає більш пильного моніторингу ситуації у наступні дні", - йдеться у повідомленні Інституту.

За підсумками останньої доби, у Німеччині зареєстрували 667 нових випадків. Померли 26 хворих, а одужали - близько тисячі.

Загалом з початку епідемії в країні зареєстрували 169 218 підтверджених заражень коронавірусом. Померли 7395 хворих, 144 тисячі – одужали.

Нагадаємо, федеральний уряд і землі у Німеччині домовилися продовжити обмеження на соціальні контакти до 5 червня, але з пом’якшеннями.

Дійсне дотепер обмеження на торгівлю на площі до 800 квадратних метрів скасовується. Магазини зобов'язані вживати гігієнічні заходи і не допускати виникнення черг.

Водночас рішення щодо ослаблення заходів, як і раніше, ухвалюватиме влада федеральних земель - тому у місцях спалах інфекції можуть діяти більш суворі правила.